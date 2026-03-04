Pro filmového Pobertu je pandemie příležitostí, která dělá zloděje

Do kin vstupuje zlodějská komedie Poberta. Celovečerní debut režiséra Ondřeje Hudečka slibuje kombinaci černého humoru, satiry či krimi. Pojednává o zlodějíčkovi, který se svými kumpány přijde během pandemie na „byznysový plán“. Ve filmu hrají Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
Tvůrci Pobertu anoncují jako první český film odehrávající se v době covidu, nikoliv však vyprávějící o covidu. Pandemie a s ní související opatření slouží coby „švejkovská kulisa“.
„Jednotlivé vlny covidu nás inspirovaly k dramatické struktuře. Ve smyslu, že když přijde rozvolnění, není zájem o zloděje, když přijde další vlna, tak zase ano. V reálném čase se to ukazovalo jako autentický a satirický dramaturgický prvek pro tento příběh,“ upřesnil Hudeček.
Ten na filmu, natočeném v koprodukci České televize, pracoval nejen jako režisér a scenárista, ale i jako kameraman.
Pandemická situace hrdiny přivede k nápadu, jak menším firmám pomoct odvrátit krach. Zlodějíček Lupyn se kvůli tomu spojí s místním mafiánem i úplatným policajtem. Motivován vidinou na nový život se svou láskou. Octne se tak ve spirále absurdních a humorných situací, těžících z toho, jak se lidé v krizových podmínkách snaží obcházet pravidla.
Slovácký western
„Mně se líbí, jak říká režisér Ondřej Hudeček, že Poberta je milostný dopis gangsterským lupičským komediím. Můžeme to označit i za velmi dynamický slovácký western, jehož nezanedbatelným tématem je láska. Tato lupičská komedie s love story plná antihrdinů, která se odehrává na pozadí covidu, ale v žádném případě není o covidu,“ podotýká filmový mafián Stanislav Majer.
„Má bazén. Je to takový týpek, kterého zná každé okresní město. Zajímají ho hodně prachy a vliv a každý s ním chce být trošku kámoš a každý se ho trošku bojí,“ představil svou postavu.
Hudeček smyšlený příběh situoval do své rodné jihomoravské Strážnice, odkud pochází i dva z herců a režisérových kamarádů z dětství Lukáš Příkazký a Petr Borovec. Ti byli jako jedni z mála zcela zběhlí ve slováckém dialektu, kterým se ve filmu mluví. „Šlo o to trefit, aby to nebyla karikatura,“ podotýká Majer.
Režisér do menších rolí obsadil i místní obyvatele. Ve Strážnici také Pobertu viděli v předpremiéře jedni z prvních diváků.