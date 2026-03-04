Pro filmového Pobertu je pandemie příležitostí, která dělá zloděje


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Ondřej Hudeček a Stanislav Majer o filmu Poberta
Zdroj: ČT24

Do kin vstupuje zlodějská komedie Poberta. Celovečerní debut režiséra Ondřeje Hudečka slibuje kombinaci černého humoru, satiry či krimi. Pojednává o zlodějíčkovi, který se svými kumpány přijde během pandemie na „byznysový plán“. Ve filmu hrají Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.

Tvůrci Pobertu anoncují jako první český film odehrávající se v době covidu, nikoliv však vyprávějící o covidu. Pandemie a s ní související opatření slouží coby „švejkovská kulisa“.

„Jednotlivé vlny covidu nás inspirovaly k dramatické struktuře. Ve smyslu, že když přijde rozvolnění, není zájem o zloděje, když přijde další vlna, tak zase ano. V reálném čase se to ukazovalo jako autentický a satirický dramaturgický prvek pro tento příběh,“ upřesnil Hudeček.

Matyáš Řezníček a Václav Neužil ve filmu Poberta
Zdroj: Bontonfilm

Ten na filmu, natočeném v koprodukci České televize, pracoval nejen jako režisér a scenárista, ale i jako kameraman.

Pandemická situace hrdiny přivede k nápadu, jak menším firmám pomoct odvrátit krach. Zlodějíček Lupyn se kvůli tomu spojí s místním mafiánem i úplatným policajtem. Motivován vidinou na nový život se svou láskou. Octne se tak ve spirále absurdních a humorných situací, těžících z toho, jak se lidé v krizových podmínkách snaží obcházet pravidla.

Slovácký western

„Mně se líbí, jak říká režisér Ondřej Hudeček, že Poberta je milostný dopis gangsterským lupičským komediím. Můžeme to označit i za velmi dynamický slovácký western, jehož nezanedbatelným tématem je láska. Tato lupičská komedie s love story plná antihrdinů, která se odehrává na pozadí covidu, ale v žádném případě není o covidu,“ podotýká filmový mafián Stanislav Majer.

Z filmu Poberta
Zdroj: Bontonfilm

„Má bazén. Je to takový týpek, kterého zná každé okresní město. Zajímají ho hodně prachy a vliv a každý s ním chce být trošku kámoš a každý se ho trošku bojí,“ představil svou postavu. 

Hudeček smyšlený příběh situoval do své rodné jihomoravské Strážnice, odkud pochází i dva z herců a režisérových kamarádů z dětství Lukáš Příkazký a Petr Borovec. Ti byli jako jedni z mála zcela zběhlí ve slováckém dialektu, kterým se ve filmu mluví. „Šlo o to trefit, aby to nebyla karikatura,“ podotýká Majer.

Režisér do menších rolí obsadil i místní obyvatele. Ve Strážnici také Pobertu viděli v předpremiéře jedni z prvních diváků. 

Český režisér s cenou ze Sundance natočil zlodějskou komedii ze Slovácka
Z filmu Poberta

Výběr redakce

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

Lety z Blízkého východu ve středu vrátily do Česka přes pět set lidí

05:16Aktualizovánopřed 5 mminutami
Senát schválil odklad superdávky

ŽivěSenát schválil odklad superdávky

10:02Aktualizovánopřed 11 mminutami
Sněmovna jedná o rozpočtu. Poslanci navrhují přesuny peněz

ŽivěSněmovna jedná o rozpočtu. Poslanci navrhují přesuny peněz

03:23Aktualizovánopřed 50 mminutami
Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava

Ukrajina nyní tranzit ropy na Slovensko neobnoví, uvedla Bratislava

před 55 mminutami
Izraelský letoun F-35 sestřelil nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelský letoun F-35 sestřelil nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

08:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

před 1 hhodinou
Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

Inflace byla v únoru 1,4 procenta, nejméně od října 2016, odhaduje ČSÚ

09:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila deset lidí, píší agentury

06:10Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Pro filmového Pobertu je pandemie příležitostí, která dělá zloděje

Do kin vstupuje zlodějská komedie Poberta. Celovečerní debut režiséra Ondřeje Hudečka slibuje kombinaci černého humoru, satiry či krimi. Pojednává o zlodějíčkovi, který se svými kumpány přijde během pandemie na „byznysový plán“. Ve filmu hrají Matyáš Řezníček, Stanislav Majer, Václav Neužil či Denisa Barešová.
před 16 mminutami

Sestra v akci má i v plzeňském muzikálu energie dost

Jako druhé v Česku uvádí plzeňské Divadlo J. K. Tyla muzikál Sestra v akci. V hlavní roli temperamentní zpěvačky, která převrátí poklidný klášterní život vzhůru nohama, se střídají členky muzikálového souboru Charlotte Režná a Eva Staškovičová. Příběh je známý z amerického filmu s herečkou Whoopi Goldbergovou.
před 18 hhodinami

Internet řeší, jestli má Jim Carrey „klon“

Organizátoři francouzských filmových cen César musí vysvětlovat, že Jim Carrey není „klon“. Spekulace o náhradníkovi se objevily záhy poté, co kanadsko-americký herec převzal v Paříži čestné ocenění. Jeho vzezření se přitom odlišovalo od jeho běžné image. Problém s falešným versus pravým Jimem Carreym se už před jedenácti lety řešil i na cenách Český lev.
před 19 hhodinami

Rijksmuseum „vrátilo“ Rembrandtovi obraz

Odborníci z amsterdamského Rijksmusea potvrdili pravost Rembrandtova obrazu. Malba s biblickým motivem byla napřed nizozemskému mistrovi připisována, před více než půlstoletím byla ale z jeho tvorby vyřazena.
před 23 hhodinami

Když se hmota stává průhlednou na výstavě antroposofistů

Galerie výtvarných umění v Chebu připravila výstavu Pražská antroposofická moderna 1907–1953. Samotná instalace stejně jako opulentní monografie jsou objevné. Ne že by nebyl dostatek informací o antroposofii jako takové, ovšem až tolik se neví o výtvarných projevech antroposofistů, a navíc v Praze. A to nejen o těch před válkou, ale i za nacistické okupace a po komunistickém převratu.
včera v 12:01

VideoHosté Událostí, komentářů probrali zahraniční vysílání Českého rozhlasu

Před devadesáti lety začalo zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Výročí si Český rozhlas připomíná speciální výstavou v galerii Vinohradská 12 a také dokumentárním seriálem Praha volá svět. O budoucnosti zahraničního vysílání se však nyní diskutuje na politické úrovni. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) navrhuje snížení jeho rozpočtu téměř o čtvrtinu. V Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou se tématu věnovali generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a vedoucí německé redakce v Radio Prague International Till Janzer.
včera v 10:21

Divadlo v Dlouhé mluví o Vegetariánce

Na jevišti ožívá román jihokorejské spisovatelky Han Kang, před dvěma lety oceněné Nobelovou cenou. Inscenaci Vegetariánka o vzpouře proti konvencím připravilo pražské Divadlo v Dlouhé.
2. 3. 2026

Tata Bojs vydali album V původním snění

Kapela Tata Bojs vydává svou jedenáctou studiovou desku. Album V původním snění je hudební směsí rokenrolu, taneční energie i balad.
2. 3. 2026
Načítání...