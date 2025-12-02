Český režisér s cenou ze Sundance natočil zlodějskou komedii ze Slovácka


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24

První český režisér oceněný na festivalu v Sundance Ondřej Hudeček dotočil svůj celovečerní hraný debut. Snímek Poberta vznikl podle jeho vlastního scénáře a v koprodukci České televize. Půjde o heist neboli lupičskou komedii. Zahráli si v ní Stanislav Majer nebo Václav Neužil.

V chystané novince hraje Matyáš Řezníček zlodějíčka Lupyna, který se po propuštění z vězení vrací do rodného města. Sotva se ohřeje na svobodě, už plánuje se svými kumpány, kteří ho předtím vyměnili za podmíněné tresty, další kšeft. K Lupynově novému „byznysu“ filmaře inspirovaly reálné historky.

Do karet mu hraje probíhající pandemie, tu ale tvůrci využili jen jako švejkovskou kulisu pro humorné momenty, například obcházení stále se měnících pravidel.

Popasovat se se situací bude muset jak místní policista v podání Václava Neužila, tak mafián v podání Stanislava Majera. Ten kvůli roli neváhal změnit vizáž, mimo jiné si nechal udělat trvalou a odbarvil se na blond.

Stanislav Majer a Václav Neužil ve filmu Poberta
Ondřej Hudeček napsal do scénáře řadu postav, které na základě své intuice obsadil bez castingu předem vytipovanými herci, mezi nimi jsou i Denisa Barešová, Lukáš Příkazký, Eva Vrbková nebo Filip Kaňkovský. V epizodních rolích se objeví Jiří Vyorálek, Anna Fialová nebo Jiří Štrébl.

Inspirováno Hollywoodem, zasazeno do Česka

Všichni se museli naučit slovácký dialekt, protože Hudeček situoval děj do jihomoravské Strážnice, odkud pochází. Do natáčení zapojil i neherce z řad místních obyvatel.

„Zlodějské komedie typu Loganovi nebo Dannyho parťáci se u nás prakticky netočí. Bylo proto potřeba najít způsob, jak tento ryze americký žánr přenést do českého prostředí, aby působil uvěřitelně a zároveň neztratil nadsázku. Hollywoodské heist komedie mám hodně rád. U Poberty jsem se jimi sice inspiroval, film jsem však záměrně zasadil do nám důvěrně známých reálií, než abych na ně za každou cenu rouboval typicky americké žánrové prvky,“ vysvětlil Hudeček.

Matyáš Řezníček jako zloděj Lupyn ve filmu Poberta
Žánr heist komedie si vybral po svůj celovečerní debut. Z předchozí tvorby už má na kontě několik filmových cen. Českého lva i ocenění z amerického festivalu Sundance získal za krátkometrážního Furianta, Ceny české filmové kritiky mu připadly za dokument Pásky z Nagana.

Pobertu Hudeček nejen režíruje, rovněž k němu napsal scénář, stoupl si za kameru a je také střihačem snímku. Výslednou komedii diváci v kinech uvidí začátkem března příštího roku. 

Raději vloupání než bankrot, míní hrdinové pandemického westernu Poberta
