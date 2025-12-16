Dokument o fotografce Jarcovjákové ztratil šanci na Oscara, má ji ale krátkometrážní Hurikán

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být se nedostal do nejužšího výběru na ceny Oscar. Snímek Kláry Tasovské o fotografce Libuši Jarcovjákové, natočený v koprodukci České televize, tak ztratil šanci získat cenu pro nejlepší zahraniční film. Zato krátkometrážní snímek Hurikán českého režiséra Jana Sasky se dostal do užšího výběru v kategorii krátký animovaný film.
Fotografování se odrazilo i ve formálním pojetí dokumentárního filmu, který vznikl ze soukromých deníků a tisíců analogových snímků osobité umělkyně Jarcovjákové. Zachycuje underground osmdesátých let v Československu, dramatický útěk do Západního Berlína i focení pro módní špičky v Tokiu.
Ve světové premiéře byl titul uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.
Na shortlistu byly filmy Vlny či Šarlatán
Česká kinematografie tak nezopakovala úspěch z loňského roku, kdy se na shortlist dostal tehdejší „vyslanec“, jímž bylo drama scenáristy a režiséra Jiřího Mádla Vlny z prostředí Československého rozhlasu.
Kandidát z Česka se v předvýběru objevil rovněž v letech 2019 a 2020, kdy postoupila černobílá adaptace oceňovaného románu Nabarvené ptáče v pojetí Václava Marhoula, respektive životopisný snímek o léčiteli Šarlatán natočený v české koprodukci polskou režisérkou Agnieszkou Hollandovou (ani ta letos neuspěla, když o nominaci usiloval snímek o Franzi Kafkovi).
Předtím tuzemská kinematografie na šanci „aspoň“ užšího výběru čekala poměrně dlouho – od dramatu z dob druhé světová války Želary, které je zároveň zatím posledním českým titulem ve finálových nominacích na Oscara. Jde nicméně o úspěch vzdálený více než dvacet let.
- Mezi pět nominovaných se český film naposledy probojoval za rok 2003 díky snímku Želary.
- Do finálového výběru se podařilo dostat ještě dalším pěti snímkům: komediím Lásky jedné plavovlásky (1965), Hoří, má panenko (1967) a Vesničko má středisková (1985) a také dramatům Obecná škola (1991) a Musíme si pomáhat (2000).
- Soška Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek putovala do Česka naposledy za film Kolja, natočený Janem Svěrákem v roce 1996.
- Dva Oscary si Československo připsalo v šedesátých letech – za Obchod na korze a za Ostře sledované vlaky.
Kandidáta tuzemské kinematografie na Oscara vysílá Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Finálové nominace, stejně jako ty užší, vzejdou na konci ledna z hlasování členů Americké akademie filmového umění a věd. Vítězové jednotlivých kategorií 98. ročníku, včetně nejlepšího filmu roku 2025, si pak pro prestižní sošky dojdou v polovině března.