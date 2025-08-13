Česko posílá do utkání o Oscara snímek Ještě nejsem, kým chci být. O nominaci rozhodla Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Producent filmu Lukáš Kokeš cítí po výběru obrovskou satisfakci za odvedenou práci, už samotná účast mezi třemi favority je dle něj „ohromná sranda“. Dokument o životě, díle i nárůstu popularity fotografky Libuše Jarcovjákové si protagonistka prý užívá, i když přiznává, že jsou pro ní současné mediální povinnosti náročné. Výběru se věnovala 90' ČT24 moderovaná Nikolou Reindlovou.
„Prodělala jsem pozitivní šok,“ říká Jarcovjáková o oscarové nominaci
„Uvědomila jsem si, že jsem prodělala pozitivní šok,“ popsala fotografka reakci na výběr snímku. Krok prý nečekala. Podotkla však, že problémem filmu může být jeho žánr – dokument. „Pro mnohé to pořád ještě není úplně plná hodnota. Naštěstí to tentokrát neplatilo,“ doplnila.
Slova Jarcovjákové potvrdil také producent filmu Kokeš. „Náš film je z větší části černobílý, dokumentární film. Byli jsme v kontextu hraných filmů s desetinásobnými rozpočty. Říkal jsem si, že už samotná účast v ‚trojce‘ je ohromná sranda, výsledek je teď ještě větší sranda,“ popsal.
Fotografka přiblížila, že se vlivem mediálních povinností kolem filmu na jaře letošního roku „sesypala“. „Bylo toho opravdu strašně moc, teď se pozvolna dávám dohromady. Snažím se malinko krotit aktivity, protože jsem se dostala fyzicky na konec,“ uvedla. „Pořád si to samozřejmě užívám, není to, že bych si na to stěžovala,“ dodala.
O současné popularitě hovoří jako o „obrovském štěstí“. „Jsou to neuvěřitelné shody okolností, které mě takhle vynesly. (…) Myslím si, že nejsem jediný člověk, který by mohl mít takovýto archiv, a nikdo na něj nepřijde,“ poznamenala.
Zahraniční podpora filmu
Kokeš po výběru filmu cítí „ohromnou satisfakci“ – už jen kvůli práci, kterou štáb na filmu odvedl. Moderátorka Nikola Reindlová se vzhledem k dalšímu vývoji bojů o Oscary tázala, zda film s sebou nese také další investice do propagace ve Spojených státech. „Jsme jediný film z té trojice, který má distribučního partnera v USA, to je klíčová záležitost, na které můžeme stavět,“ popsal Kokeš.
Tím, že ČFTA posílá do boje o Oscary dokument jakožto jiný žánr, je film dle producenta způsobilý k soutěžení i v kategorii nejlepší dokumentární film. „Na tom teď chceme pracovat. Za rok, co film společně s Klárou (Tasovkou) a Libuší (Jarcovjákovou) objel svět, máme velmi výraznou stopu v mezinárodním prostředí, na které chceme stavět,“ dodal.
Stavět chce například i na síti ambasadorů a influencerů. Připomněl také pozici filmu, který staví na tom, že přibližuje příběh fotografky, která se z okraje zájmu dostane do centra dění.
Jarcovjáková popsala, že se snaží nebýt fotografkou archivu, nýbrž současnosti. Její fotografování se však prý změnilo – zaměřuje se na lidi a věci, které dobře zná. „Focení je jiné. Fotit lidi tak, jak jsem dřív fotila třeba romskou nebo vietnamskou menšinu, to už teď úplně nevidím, že bych ještě někdy mohla,“ dodala.