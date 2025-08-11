Za Česko půjde do oscarového klání dokument Ještě nejsem, kým chci být


Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) se rozhodla za Českou republiku vyslat do boje o Oscara snímek režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Celovečerní dokument zachycuje život fotografky Libuše Jarcovjákové.

„Formálně odvážný dokument o identitě, svobodě a vnitřním vzdoru sleduje život fotografky Libuše Jarcovjákové – výrazné umělkyně, která se navzdory době i okolí rozhodla být sama sebou. Z jejích soukromých deníků a tisíců analogových snímků vznikl originální snímek, jenž zachycuje underground 80. let v Československu, dramatický útěk do Západního Berlína i exkluzivní focení pro módní špičky v Tokiu,“ popsala film ČFTA v tiskové zprávě. Snímek bude usilovat o ocenění v kategorii mezinárodní celovečerní film.

Ve světové premiéře byl snímek uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.

Dokumentaristka Klára Tasovská (vlevo) a fotografka Libuše Jarcovjáková na Letní filmové škole v Uherském Hradišti (30. července 2024)
Podle kulturního redaktora ČT Martina Rachmanna je výběr tohoto snímku do oscarového klání poměrně překvapivý. „Ve hře byly celkem tři snímky: Sbormistr, Karavan a právě Ještě nejsem, kým chci být. Letos poprvé Česká filmová a televizní akademie přistoupila k výrazné změně ve výběru českého kandidáta na Oscara, a to tím způsobem, že komise prezidia zúžila výběr na tři kandidáty a o nich následně rozhodovali členové ČFTA,“ popsal.

Nominace příjemně zaskočila i režisérku Tasovskou. „Mám velikou radost,“ řekla v ČT. Dodala, že s fotografkou Jarcovjákovou zatím neměla příležitost o společném úspěchu mluvit.

Slavnostní vyhlášení 98. ročníku cen Oscar americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 15. března 2026. Shortlist výběru patnácti zahraničních filmů Akademie zveřejní 16. prosince letošního roku, nominace budou následně oznámeny 22. ledna 2026.

