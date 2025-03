Český lev ocení filmy i seriály, největší šanci mají Vlny či Mord

Letos nominované filmy bude možné zhlédnout do poloviny března na streamovací platformě DAFilms, promítat je také do 12. března budou vybraná kina.

Český lev s „faceliftem“

Vyhlašování vítězů už tradičně hostí pražské Rudolfinum, večerem tentokrát provede youtuber Karel „Kovy“ Kovář. „Když jsem souhlasil, tak s velkou pokorou,“ podotýká ke své moderátorské premiéře na Lvech. Je si prý vědom, že se nemusí líbit všem. „To jsou výzvy, které mě baví nejvíc, protože jsou asi nejdále od mé komfortní zóny. Na něco se připravit dá, ale na řadu věcí se připravit nedá, a to jsou pro mě ty nejcennější zkušenosti,“ vysvětlil.

Dvaatřicátý ročník je věnován filmovým profesionálům, kteří nemají na Lvech svou kategorii, ale bez nichž by nemohl žádný film vzniknout. Ti se ujmou rolí předávajících po boku známých osobností ze světa filmu. Hudební doprovod bude v rukách DJe a producenta Jakuba Stracha, známého jako NobodyListen.

„Bude se jednat o facelift oproti minulým ročníkům, které byly ve stejné scéně. Bude to spojení generací, protože se snažíme večer přizpůsobit i divákům, kteří by třeba dřív na České lvy nekoukali, ale zároveň nám jde o to nevyděsit ty, kteří byli fanoušky Českého lva dosud. A to se týká jak scény, hudebního doprovodu, tak moderace,“ podotkl kreativní supervizor večera Matěj Chlupáček.