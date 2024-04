Umělkyně a jejich provázané vztahy. S kým vším se propojily „Válovky“

Nedávnou výstavu těchto malířek v Galerii Středočeského kraje zhlédlo přes 35 tisíc lidí, expozici galerie kvůli velkému zájmu prodlužovala. Trvala tak od listopadu 2022 do loňského dubna a konala se u příležitosti stého výročí jejich narození. Byla koncipována jako symbolická pouť rozčleněná do dvanácti tematických okruhů s monumentálními plátny, drobnými kresbami, skicami a grafikami.

V roce 1944 byly obě totálně nasazené v kladenské Poldovce, Jitka jako soustružnice, Květa jako frézařka. I to se pak otisklo v jejich tvorbě, kdy zachytily drsné prostředí oceláren, jejich vidění ale bylo stále silně humánní. Po válce se sestrám podařilo dostat se na UMPRUM, kde studovaly u profesora Emila Filly, i přesto ale zůstávaly stranou. Jejich první bilancující výstava v roce 1966 se ve Špálově galerii v Praze byla však na příštích 27 let poslední, okupace sovětskými vojsky sestry zasáhla natolik, že na tři roky přestaly malovat.

Studenti umění jezdili do továren. Rozsáhlý archiv ukazuje, co se dělo za normalizace na AVU

Krumbachová napsala vyznání

Jitka Válová v jednom rozhovoru poznamenala, že po roce 1989 bylo těžší malovat: „Vždycky je snazší malovat proti něčemu. Komunismus byl větší bič, protože mě hrozně s*al,“ uvedla. Do jejího domu na Kladně ji chodila navštěvovat i Dagmar Šubrtová, která nyní v Libčicích nad Vltavou vystavuje termosnímky z kladenských hald. „Když jsem chodila za Jitkou, tak se mě vždycky ptala, na čem pracuji. Ukázala jsem jí svoje práce a jí to strašně zajímalo. To, co je neviditelné, co si jen domýšlíme, tak to je na termosnímku vidět,“ říká.

Válovy se přátelily s filmovou výtvarnicí Ester Krumbachovou, která neformálně a neviditelně ovlivňovala ty nejznámější představitele české nové vlny – mluví se o tom, že takto spolurežírovala filmy Jana Němce jako Mučedníci lásky nebo O slavnosti a hostech. I ona se roce 1970 ocitla na černé listině československé komunistické vlády a dvě desetiletí nesměla ve filmu působit. O „Válovkách“, jak se sestrám říkalo, natočila později dokument.