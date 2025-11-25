Kampaň pro kandidáta na Oscara přijde na miliony


Čeští filmaři usilují o přízeň oscarových porotců. Mezinárodní kampaň, která čítá speciální projekce v Los Angeles, Amsterdamu či Kodani, vyjde na miliony korun. Filmoví kandidáti větších zemí mají na kampaň někdy i víc peněz, než kolik utratí za samotný film.

Za Česko se o Oscara letos uchází dokument Ještě nejsem, kým chci být. Portrét fotografky Libuše Jarcovjákové natočila Klára Tasovská. Vytvořila ho z několika tisícovek fotek a úryvků z deníků protagonistky. A představila ho už oscarovým voličům v několika zemích.

„Chceme udělat takovou vlnu, kdy si akademici budou psát, volat, posílat si zprávy: ‚Tohle je takový zvláštní film, ještě jsem ho nikdy neviděl, musíš se na něj podívat,‘“ přeje si producent Lukáš Kokeš.

Tvůrci dokumentu už mají za sebou třináct projekcí v Americe, nyní objíždějí Evropu. Musí film dostat do povědomí co možná nejvíce členů americké Akademie filmového umění a věd. Za kampaň zatím utratili více než čtyři miliony korun, tři získali od Státního fondu audiovize.

„Od Státního fondu audiovize dostávali filmaři dříve maximálně pět set tisíc korun na oscarovou kampaň, postupně se však podpora navyšuje. Od příštího roku může budoucí český kandidát v kategorii mezinárodní film počítat až se šesti miliony podle toho, do jak úzkého výběru se dostane,“ uvádí fond.

Všechno jsme platili sami, vzpomíná Trojan

Zatím posledním, komu se podařilo nominaci v prestižní kategorii cizojazyčného filmu pro Česko získat, a to hned dvakrát, je producent Ondřej Trojan. Uspěl s dramaty Musíme si pomáhat a Želary, které i režíroval.

Říká, že ke zviditelnění v boji o Oscara mu tehdy pomohl americký distributor a účast na festivalu v Sundance. „Všechno jsme si platili sami. Zavolal ministr kultury (Pavel) Dostál, že nám přeje hodně štěstí, a to bylo všechno, co pro nás český stát udělal, když jsme tam jeli,“ popisuje.

„Zázemí, jaké za sebou má dokument Ještě nejsem, kým chci být je vlastně ideální, tak jim držím palce,“ vzkázal aktuálním českým zástupcům v oscarovém klání.

Čím robustnější národní kinematografie, tím větší rozpočet na oscarovou kampaň. Loňský vítěz hlavní kategorie pro nejlepší film, americká černá komedie Anora, měla výrobní rozpočet šest milionů dolarů, za kampaň ale producenti dali osmnáct.

Kdo má na prestižní sošku šanci v aktuálním ročníku, odhalí 16. prosince užší nominace. Fináloví kandidáti budou známi v lednu, slavnostní udílení je naplánované na polovinu března.

