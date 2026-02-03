Sněmovna reprezentantů USA odhlasovala ukončení částečného shutdownu


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), musí nyní podepsat prezident USA Donald Trump.

Sněmovna reprezentantů tímto hlasováním přijala jedenáct ze dvanácti ročních rozpočtových zákonů, které schvalují většinu vládních výdajů pro rozpočtový rok končící 30. září pro úřady zabývající se obranou, zdravotnictvím, vzděláváním i dalšími oblastmi. Provizorně také odsouhlasila financování ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) do 13. února.

Zákonodárci budou do té doby jednat o možných změnách Úřadu pro imigraci a cla (ICE) spadajícího pod DHS. Po zastřelení dvou Američanů v Minneapolisu federálními agenty i zákrocích ICE, které vyvolaly napříč celou zemí protesty, požadují demokraté větší omezení operací agentů tohoto úřadu.

Agenti ICE v Minneapolisu okamžitě dostanou tělesné kamery, uvedla Noemová
Demonstrující proti postupu ICE v Minneapolisu

Návrh, který zajišťuje dlouhodobé financování většiny federálních úřadů, schválil před začátkem shutdownu americký Senát. V úterý pro něj v republikány kontrolované Sněmovně reprezentantů hlasovalo 217 zákonodárců včetně 21 demokratů. Naopak 214 reprezentantů včetně 21 republikánů se vyjádřilo proti.

Končící shutdown podle agentury nevedl k významnému omezení vládních služeb. Minulý nouzový režim federálních služeb, který loni na podzim způsobily spory ohledně financování zdravotní péče, trval rekordních 43 dní a stál americkou ekonomiku přibližně 11 miliard dolarů (asi 225 miliard korun), připomněla agentura Reuters.

Americká vláda vstoupila do shutdownu
Budova amerického Kongresu

