Americký Senát schválil financování vlády, shutdown to zřejmě neodvrátí

Americký Senát schválil návrh, který zajišťuje financování většiny federálních úřadů a poskytuje zákonodárcům více času na vyřešení sporů kolem financování ministerstva vnitřní bezpečnosti. Návrh však ještě musí schválit Sněmovna reprezentantů, která se má sejít až v pondělí. To znamená, že v sobotu v 6:01 SEČ zřejmě začne částečný shutdown, tedy omezení chodu federální vlády, napsala agentura Reuters.
Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson vyjádřil naději, že Sněmovna reprezentantů návrh v pondělí schválí, což by vedlo k ukončení shutdownu. Návrh je výsledkem dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými zákonodárci, kteří odmítají schválit navrhovaný rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti bez provedení reforem v Úřadu pro imigraci a cla (ICE), píše agentura AFP.
ICE v poslední době čelí kritice kvůli zastřelení dvou amerických občanů ve městě Minneapolis. Návrh poskytuje zákonodárcům další dva týdny na dosažení dohody ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti.