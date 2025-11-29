Rusové terorizují obyvatele Chersonu, útočí na kohokoliv

V Chersonu žijí místní obyvatelé v neustálém strachu z teroru ruských dronů. Ty útočí v ulicích denně po stovkách. Obyvatelé musí zvážit každý krok, bezpilotní letouny nerozlišují vojenské cíle od civilních a objevit se mohou kdykoliv. I proto o Chersonu místní i média stále častěji mluví jako o lidském loveckém safari.
Ruský operátor dronu má jasné zadání – najít jakýkoli vhodný cíl. Ve chvíli, kdy okupant ví, že stroji pod jeho kontrolou dochází energie k letu, vybere jakýkoli terč, včetně prvního civilisty či jeho majetku, na který narazí.
Záznamy nepřátelských útoků se podařilo získat operátorům elektronického boje ukrajinské námořní pěchoty a ti tvrdí, že Rusové ve městě a jeho okolí aktuálně útočí na všechno a na všechny bez výjimky. „Viděli jsme na těch zachycených záznamech, jak zasáhli i farmáře při sklizni,“ popisuje příslušník 310. praporu ukrajinské námořní pěchoty Maks.
Strategickou komunikaci na příjezdu do Chersonu i klíčové ulice uvnitř města chrání proti dronům sítě, celé čtvrti ale žádnou fyzickou ochranu nemají. A podle obránců jsou tady ruské ataky ze vzduchu čím dál častější – v poslední době nad město zamíří až tři sta dronů každý den. A co je horší, jsou čím dál nevybíravější.
Jedním z civilních cílů útoků je i sedmdesátiletá Natalija Naumovová. V nemocnici se zotavuje z těžkých zranění, která utrpěla 20. října, když vedle jejího domu dopadl Šáhed – dron íránské provenience s těžší konstrukcí i náloží, než nesou menší stroje řízené z pohledu operátora.
Podle odborníka Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií je zjevné, že jde o součást koordinovaného plánu a koordinované politiky Ruské federace. Činy, kterých se okupanti na chersonském obyvatelstvu dopouštějí, lze podle něj označit za závažné mezinárodní zločiny. „Útoky na civilní cíle zakazuje válečné právo. Plus velmi pravděpodobně se jedná i o zločiny proti lidskosti, protože se tady bavíme o rozsáhlém systematickém chování,“ řekl Šír.
Město, které od frontové linie dělí prakticky už jen řeka Dněpr, je vydáno ruské agresi čím díl víc na pospas. Už teď je zničeno nebo těžce poškozeno více než tři tisíce domů. Od července 2024 Rusové zavraždili ve městě a nejbližších regionech přes dvě stě civilistů a nejméně dva tisíce dalších zranili. Podle šéfa chersonské vojenské správy Alexandra Prokudina zaútočili Rusové na zdravotnická zařízení v Chersonské oblasti více než pětsetkrát. „Téměř neexistují nemocnice, které by nebyly poškozeny ostřelováním,“ řekl Prokudin podle agentury Ukrinform.
