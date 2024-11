Moldavsko volí hlavu státu, objevují se zprávy o podvodech

Od nástupu Sanduové k moci v prosinci 2020 se zhoršily vztahy Kišiněva s Moskvou. Její vláda odsoudila ruskou agresi proti Ukrajině, obvinila Moskvu z plánování svržení moldavské vlády a diverzifikovala dodávky energie poté, co Rusko snížilo dodávky plynu, napsala agentura Reuters.

Stoianoglo říká, že podporuje integraci do EU, ale zároveň chce v národním zájmu rozvíjet vztahy s Moskvou. Chce znovu jednat o levných dodávkách ruského plynu a prohlásil, že by se setkal s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, pokud by si to Moldavané přáli.

Prezidentka je favoritkou

Průzkum výzkumné společnosti iData naznačuje těsné vítězství Sanduové. K udržení funkce by jí mohla pomoci velká moldavská diaspora, kde její podpora činí až sedmdesát procent, uvedla zpravodajka ČT Darja Stomatová. Moldavané žijící na Západě jsou obvykle proevropští a spíše podporují Sanduovou, která se zasazuje o to, aby se Moldavsko do roku 2030 připojilo k Evropské unii.

Stomatová očekává, že první předběžné výsledky budou k dispozici v už neděli ve večerních hodinách, dopočet by se mohl dokončit za 24 hodin. Hlasy diaspory se budou započítávat až jako poslední, podobně jako tomu bylo v prvním kole. Tehdy přispěly ke schválení referenda, ve kterém voliči 20. října těsnou většinou rozhodli o ústavním zakotvení budoucnosti své země v Evropské unii.