ŘSD zamítlo námitky Budimexu proti vyloučení z tendru na stavbu příhraničního úseku D11

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zamítlo námitky polské stavební společnosti Budimex proti jejímu vyloučení z výběrového řízení na stavbu úseku D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Na síti X to uvedl šéf ŘSD Radek Mátl. Společnosti nyní běží lhůta pro podání přezkumu postupu ŘSD k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Budimex už dříve uvedl, že si za nabídkou stojí.

K vyloučení Budimexu ŘSD přistoupilo v návaznosti na rozhodnutí ÚOHS, po kterém se tendr vrátil do hodnocení nabídek. Firma podle antimonopolního úřadu v tendru nesplnila podmínku technické kvalifikace. ŘSD začátkem května informovalo, že Budimex ani přes opakované výzvy nedoložil plnění kvalifikačních kritérií.

Budimex nabídl v soutěži nejnižší cenu 11,35 miliardy bez DPH, tedy 87 procent původně předpokládané ceny. O zakázku se ucházelo šest subjektů. Protestující sdružení Společnost D11, v němž je MI Roads vedoucím účastníkem, nabídlo v soutěži druhou nejnižší cenu 11,71 miliardy bez DPH. MI Roads patří přes společnost Metrostav Infrastructure do skupiny Metrostav.

D11 se začne stavět na podzim, D49 bude hotová do konce roku, věří šéf silničářů

Úsek D11 z Trutnova na hranici naváže na polskou rychlostní silnici S3 otevřenou loni v září. Úsek, jehož součástí jsou i dva půlkilometrové tunely, by měl být podle dosavadních plánů hotový v roce 2027.

ŘSD připravuje i stavbu úseku D11 z Jaroměře do Trutnova. Se zahájením stavby počítá v příštím roce a s uvedením do provozu v roce 2028. Tím by byla celá D11 hotová.

Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát budovat v roce 1978. Zatím je z plánovaných 154 kilometrů hotových sto třináct. Od prosince 2021 dálnice končí na severním okraji Jaroměře.