Dálnice D11 na Trutnovsku je bez zhotovitele, výběr Budimexu zrušil antimonopolní úřad

Místo aby se co nejdříve začal stavět příhraniční úsek dálnice D11, který by navázal na již hotovou polskou rychlostní silnici S3, příprava se znovu zkomplikovala. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběr zhotovitele a Ředitelství silnic a dálnic musí o vítězi výběrového řízení rozhodnout znovu. Původně uspěla polská firma Budimex.

O rozhodnutí ÚOHS informoval generální ředitel ŘSD Radek Mátl a potrvdil ho bez dalších podrobností mluvčí úřadu Martin Švanda. „Výběr se tak vrací zpět do hodnocení nabídek. ŘSD po detailním prostudování rozhodnutí ÚOHS rozhodne o dalším postupu v zakázce,“ uvedl Mátl.

I když se loni zdálo, že největší překážkou pro rychlé zahájení stavby dálnice D11 od Trutnova na státní hranici je rozklad Dětí Země proti stavebnímu povolení, nakonec se stále nestaví z jiného důvodu. Podle antimonopolního úřadu vybralo Ředitelství silnic a dálnic chybně zhotovitele a musí to učinit znovu.

Proti výběru firmy Budimex se ohradilo sdružení vedené firmou MI Roads ze skupiny Metrostav. Ta se nejprve na ŘSD, a pak na antimonopolní úřad obrátila s tvrzením, že Budimex doložil kvalifikaci s výstavbou tunelů cizími referencemi z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii. Ty podle MI Roads neodpovídají požadavkům zadavatele tendru. Kvůli řízení u ÚOHS nezačala stavba loni před Vánocemi, jak siličáři původně chtěli, a nezačala ani letos v prvním čtvrtletí.

Úsek dálnice D11, který je nyní bez zhotovitele, bude dlouhý 21 kilometrů. Na hranicích naváže na již dokončený úsek polské rychlostní silnice S3. Ta je postavena až na hranice, ale protože tam zatím ústí do pole, musí řidiči sjíždět do pohraničního města Lubawka a pokračovat do českého vnitrozemí po silnici I/16.