Turek označil za pravděpodobné, že může být ministrem zahraničí

Nově zvolený poslanec Filip Turek (za Motoristy) označil za pravděpodobné, že by mohl stanout v čele ministerstva zahraničí. Ještě ale nic nechce potvrzovat před uzavřením jednání s ANO a SPD, uvedl před prvním zasedáním poslaneckého klubu Motoristů. Podle předsedy Petra Macinky strana vyjednává s ANO a SPD stabilní dohodu, která by platila celé čtyři roky mandátu nově zvolené sněmovny. Jednání jsou podle něj věcná a cítí šanci je uzavřít.
Macinka odmítl komentovat personálie i případné rozdělení resortů mezi jednotlivá uskupení, a to včetně spekulací kolem toho, že by se mohl stát ministrem životního prostředí. Předseda SPD Tomio Okamura by podle Macinky určitě jako zkušený poslanec zvládl vedení dolní parlamentní komory.
Turek nechce Okamuru na ministerstvu obrany, přeje si, aby nikdo z hnutí SPD nebyl v kabinetu přímo. Každopádně by podle něj neměla SPD vzhledem k programovým postojům k EU a Severoatlantické alianci zastávat pozice v silových resortech. S odborníky za SPD ve vládě by Turek problém neměl.
