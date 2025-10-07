Zvolení poslanci KDU-ČSL, TOP 09, SPD i Motoristů se v úterý scházejí k prvním jednáním svých klubů po volbách. Kandidátem na předsedu klubu Motoristů je lékař Boris Šťastný, na místopředsedu pak Matěj Gregor. Večer se sejde také širší vedení ODS. V novém volebním období bude v dolní komoře osm poslaneckých frakcí, tedy o jednu víc než v období končícím. Ustavující schůze Poslanecké sněmovny bude 3. listopadu.
Sněmovní kluby jednají po volbách, šéfem poslanců Motoristů může být Šťastný
Šťastný před jednáním uvedl, že Motoristé chtějí vedení klubu udělat úspornější, navrhuje jednoho předsedu a jednoho prvního místopředsedu. „Faktem je, že já jsem jediným z tohoto klubu, kdo v Poslanecké sněmovně byl,“ podotkl. Poslancem byl od roku 2006 do roku 2013, a to za ODS.
Prvním místopředsedou Motoristů by se mohl stát nejmladší člen klubu, poslanec Gregor. „Jednak je to nejmladší člen našeho poslaneckého klubu, čili se domníváme, že má nejvíc sil,“ řekl Šťastný. Poukázal i na to, že Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen.
Motoristé, jejichž strana je v dolní komoře nováčkem, získali ve volbách třináct mandátů.
Další kluby
Poprvé od voleb se sejde také poslanecký klub SPD. Zasedne v něm patnáct poslanců, třetinu budou tvořit zákonodárci, které na kandidátky nenominovalo samotné hnutí. Za SPD se do dolní komory dostali i zástupci Svobodných, Trikolory a PRO.
Zasedání klubu mají též lidovci, kterých se do sněmovny dostalo šestnáct. Sešlo se také předsednictvo a následně poslanecký klub TOP 09. Strana ve volbách získala devět mandátů.
Jednání nejsilnějšího poslaneckého klubu hnutí ANO, které se s osmdesáti mandáty stalo vítězem voleb, je v plánu na středu. Poslanci hnutí STAN se setkají v pátek. Už v neděli se sešel poslanecký klub Pirátů. Rozhodl mimo jiné, že ho v novém volebním období povede místopředsedkyně strany Olga Richterová.
Hrad v úterý informoval, že prezident Petr Pavel svolal ustavující schůzi Poslanecké sněmovny na 3. listopad. Dříve řekl, že termín dá dostatek prostoru stranám na jednání.