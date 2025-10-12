Chartisté a další osobnosti odsoudili údajné rasistické, xenofobní a sexistické výroky poslance Filipa Turka (za Motoristy) a jednání této strany. Společné prohlášení, které zveřejnil senátor a režisér Břetislav Rychlík, podepsalo několik signatářů Charty 77, například bývalý předseda Senátu Petr Pithart, biskup Václav Malý, spisovatel Milan Uhde nebo bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský nebo režisérky Olga Sommerová, Helena Třeštíková nebo hudebník Vladimír Mišík.
Chartisté a další osobnosti odsoudili Turkovy výroky a jednání Motoristů
Turek podle článku Deníku N opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho.
Také údajně zlehčoval žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009. „Věta, kterou označil pokus o vraždu dvouleté romské holčičky a teroristický útok na její rodinu za polehčující okolnost, je odporná a nelidská. Toto dítě zázrakem přežilo popáleniny na 80 procentech těla, podstoupilo desítky operací, amputace prstů, stovky chirurgických zákroků,“ uvedly osobnosti ve společném prohlášení.
„Účast autora nehorázných a nepřijatelných výroků ve vládě České republiky by nás zařadila mezi politováníhodné národy,“ napsaly. Podle signatářů neznamená jejich prohlášení, že by nerespektovali výsledek voleb. „Přejeme této zemi kvalitní vládu, která nebude hned od počátků svého vzniku svázána skandály,“ uvedli.
Signatáři odmítají snahu zastrašit kritiky politiků
Signatáři také kritizují reakci Motoristů na článek o Turkových výrocích. Předseda strany Petr Macinka v pořadu ČT Otázky Václava Moravce prohlásil, že jeho strana dále trvá na účasti poslanců Motoristů ve vládě.
Řekl také, že Motoristé v pondělí podají trestní oznámení na Deník N a autory článku o Turkových výrocích. „Na to mají právo,“ stojí v prohlášení. „Současně to lze vnímat jako vyhrožování, které má zastrašit, umlčet a zastavit kritiku politiků na cestě k moci. Politici a veřejně činní lidé, placení z peněz občanů, musí být pod kontrolou svobodných médií a občanské veřejnosti. Nejsou nekritizovatelní,“ míní signatáři.