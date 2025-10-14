V Česku by se po volbách mohl stát ministrem zahraničí politik strany Motoristé sobě Filip Turek, který v minulosti údajně zveřejňoval na sociálních sítích otevřeně rasistické poznámky a nacistické narážky. V úterním vydání o tom napsal prestižní německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podle webu Politico zavládl kvůli Turkovi a kauze kolem jeho příspěvků na sítích při sestavování české vlády chaos. Agentura DPA napsala, že aféra sondážní rozhovory zastínila.
Rozruch v Praze, všímají si zahraniční média Turkovy kauzy
V článku o povolebním vyjednávání v Česku FAZ napsal, že se situace pro vítěze voleb, předsedu hnutí ANO Andreje Babiše zkomplikovala poté, co Deník N uvedl, že „ikona Motoristů“ Turek zveřejňoval nenávistné komentáře. Občanská společnost se proto postavila na odpor proti jeho možnému povolání do funkce ministra zahraničí.
FAZ připomíná, že Babiš je po volbách odkázán na spolupráci s menšími stranami, s „pravicově extremistickou SPD, jejíž předseda Tomio Okamura je nechvalně známý svým štvaním proti migrantům, EU a NATO“, a se stranou Motoristé sobě, jejíž předák Turek „se sice také už postaral svými různými hrubými výroky o pozdvižení, celkově je ale (strana) považovaná za mnohem umírněnější“. „Od víkendu je ale Turek pod silnou palbou,“ dodal list.
Německý deník zmínil některé vymazané příspěvky ze sociálních sítí, které zveřejnil Deník N, například ten o útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch či vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Kromě nich jde o „celou řadu otevřeně rasistických poznámek a nacistických narážek“. Motoristé zpochybňují pravost některých zveřejněných příspěvků, podle FAZ hovoří o falšování a účelové kampani. Deník N si za článkem stojí.
Podle FAZ českou veřejnost Turkova kauza příliš nepřekvapila, protože je „hrubými komentáři a nacistickými výpůjčkami“ nechvalně proslulý. „Nyní je ale věc vážnější,“ dodal. „Tentokrát byla obvinění tak vážná, že nad nimi ani vítěz voleb Babiš nemohl jen tak mávnout rukou,“ napsaly noviny. Hnutí ANO, SPD a Motoristé se nyní soustředí na projednání programu a koaliční smlouvy, uvedl FAZ.
Z jednání o vládě je chaos, píše Politico
Kauze kolem čestného prezidenta Motoristů sobě se v úterý věnoval ve své německojazyčné mutaci i přehled zpravodajství webu Politico. Podle něj se jednání o vládě v Praze proměnilo v chaos, protože se možný kandidát na ministra zahraničí ocitl pod tlakem kvůli „rasistickým, homofobním a sexistickým příspěvkům na Facebooku“.
Agentura DPA se dění v Česku rovněž věnuje, vymazané příspěvky na sociálních sítích se podle ní „postaraly v Praze o rozruch“. Vzhledem k Turkově aféře „šlápl Babiš na brzdu“ při sestavování vlády a zároveň zodpovědnost přesunul na stranu Motoristé sobě, která podle něj musí veřejnost přesvědčit, že obvinění na Turkovu adresu jsou nedůvodná.
Rakouský deník Der Standard píše o „turbulencích“ v Praze a o tom, že se Turek „stal pro vítěze voleb Babiše problémem“. Debata kolem bývalého europoslance podle Standardu zadrhla kola povolebních vyjednávání. Přední rakouský deník popisuje i minulé Turkovy kauzy, kritice podle něj čelil například kvůli „sběratelským předmětům“ s nacistickou symbolikou či fotografii se zdviženou pravicí připomínající nacistické hajlování. „Pokud se (Babiš) rozhodne zabránit tomu, aby se Turek stal ministrem zahraničí, bude moci paradoxně počítat s podporou svého nejdůležitějšího protihráče, liberálního prezidenta Petra Pavla,“ napsal rakouský list.