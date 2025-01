Na západě Čech má fungovat on-line pohotovost, část pediatrů je proti

Bolesti v krku a hlavy u dospělých, u dětí průjmy, zvracení nebo alergie jsou nejčastější problémy, se kterými lékaři na dálku pomáhají. Hned můžou poslat e-recept třeba na antibiotika. Pro Jihočechy je to služba zdarma, kraj za ni zaplatí čtrnáct milionů korun za rok. Za pět měsíců ji využilo sedm a půl tisíce lidí. „A jenom pět procent bylo odkázáno na osobní návštěvu ordinace,“ dodává vedoucí odboru zdravotnictví Jihočeského kraje Ivana Turková.

Nemocniční pohotovosti ani jihočeští záchranáři zatím nezaznamenali, že by díky on-line pohotovosti měli méně pacientů, kteří nepotřebují akutní ošetření. „Pokud by se nám ale povedlo zátěž snížit o dvacet, třicet procent, bylo by to fajn,“ uvedla Turková.