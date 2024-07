V jižních Čechách začne ordinovat on-line pohotovost. Pomůže přetíženým nemocnicím

Službu jako benefit nabízejí už i některé firmy. O Vánocích díky tomu do ordinací nemuselo asi 3800 lidí, kteří své zdravotní problémy vyřešili na dálku. „Jsou to lehčí infekce, nejčastěji infekce dýchacích cest, močových cest, potom kožní dermatologické potíže, jako jsou otoky po štípnutí, vyrážky, ekzémy a tak dále,“ popsal lékař Ondřej Tefr.

Podle hejtmana jde o moderní a efektivní zdravotní péči

Novinku vítají pohotovosti napříč celým Jihočeským krajem. Pomoci má také mnohdy vytížené českobudějovické nemocnici. „Ve všední dny k nám přijde dohromady zhruba dvacet pacientů, o víkendu je to i osmdesát pacientů. Takže pokud by se počet snížil třeba o čtvrtinu, bylo by to výborné,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice Michal Šnorek.

„Náklady jsou někde kolem čtrnácti milionů korun, což není nijak dramatická částka. Český zdravotní systém by se měl naučit využívat tyto moderní efektní metody a hradit je třeba ze zdravotního pojištění,“ míní hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Pacienti za konzultaci s lékařem on-line nezaplatí nic, podmínkou je ale trvalé bydliště v Jihočeském kraji.