V Liberci otevřela bezplatná poradna pro zvládání vzteku hrazená krajem

Jak zvládnout vztek a rostoucí agresi mohou lidé řešit v nové poradně v Liberci. Je první svého druhu v regionu i v Česku. Službu objednal a hradí kraj. Původně měla sloužit především lidem, kteří páchají domácí násilí. První týdny fungování ale ukázaly, že se na ni obracejí lidé s různými, často i lehčími formami vzteku a agresivity.
Vztek za volantem nebo v zaměstnání. Křik a hádky s partnerem či dětmi. Strach z toho, že někoho uhodí. Se zvládáním těchto emocí pomáhá od ledna nové centrum pro zvládání vzteku v Liberci. Zájem o službu je velký. „Volají i ženy, což nás překvapilo, ale jsme za to rádi, protože to není jen téma mužů. I ženy se mohou potýkat s potížemi se zvládáním vzteku,“ řekla vedoucí Centra poradenství a terapie Laxus Dana Janoušková.
Klienti mohou využít individuální poradenství a terapii, skupinová setkání, podporu v krizových situacích, pomoc při navázání kontaktu s dalšími službami i odborné informace z oblasti zdravotní, sociální a právní. Služba je zdarma a funguje na objednání. Klientům nabídnou termín konzultace, na níž jim pak doporučí terapii. Její délka se odvíjí od individuálních potřeb.
„I pro nás je to novinka v portfoliu služeb, které standardně poskytujeme a kterými jsou adiktologické a sociální služby,“ uvedl ředitel centra Laxus Ondřej Šulc.
„Je to velký problém současné společnosti. Neumíme dobře pracovat s emocemi a strach a agrese jsou emoce, které nedokážeme vždy efektivně zvládat,“ vysvětlila radní pro sociální oblast Libereckého kraje Anna Provazníková (SLK).
„Určitě to chce velkou odvahu, ale rád bych ty lidi vyzval, aby se nebáli na nás obrátit a domluvili si případně konzultaci,“ poznamenal Šulc.
Diskrétní podpora
Liberecký kraj také výrazně posílil pomoc lidem ohroženým domácím násilím. Loni na podzim zahájil kampaň Domov není strach, která má zvýšit povědomí o dostupné pomoci. Pracovat chce ale také s násilníky.
Klíčovou roli v pomoci obětem domácího násilí hraje Intervenční centrum – specializovaná služba Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje (CIPS LK). Spolupracuje s policií i justicí.
Podle vedoucí centra Andrey Hermanové potřeba pomoci v této oblasti roste a případy domácího násilí jsou stále závažnější. Přibývá sexuálního násilí a větší jsou podle ní i dopady na děti, které v rodinách násilníků vyrůstají. Loni centrum řešilo kolem dvou stovek takových případů.
Oběťmi domácího násilí podle Hermanové nejsou jen ženy a děti, ale také muži nebo senioři. „Díky podpoře Nadace ATREA můžeme obětem nabídnout nejen odborné poradenství, ale i bezpečné a diskrétní ubytování v akutních situacích,“ uvedla.
Najít cestu z tíživé situace mohou pomoci i nové webové stránky Domov není strach. Umožňují vyhledat pomoc, ale také násilí identifikovat. Jsou vytvořeny tak, aby oběť získala veškeré potřebné informace a zároveň mohla stránku okamžitě opustit, aniž by bylo patrné, že si ji prohlížela.
„Jsme také zapojeni do projektu ministerstva spravedlnosti na ochranu dětí v občanskoprávním řízení. Už se uvažuje o tom, že i násilné osoby budou mít určité povinnosti, aby veškeré břímě neleželo jen na ohrožené osobě,“ uvedla Hermanová. Podle ní se začíná uvažovat o tom, že by soudci mohli v předběžném opatření násilné osobě uložit například i povinnost absolvovat program na zvládání vzteku a násilného chování.
Pro zvládání vzteku existují specializované poradny a programy při organizacích jako brněnská SPONDE, Liga otevřených mužů (LOM) nebo Nezisková organizace Society for All (SOFA). Bezplatně většinou nabízejí ale jen individuální konzultace. Skupinové programy, kurzy a koučink si pak klienti hradí.