„Zmatený a nepřehledný“. Odvolací soud zrušil verdikt nad hradeckou děkankou


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Případem údajného vynášení neveřejných informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 6. Odvolací Městský soud v Praze totiž zrušil původní verdikt. Děkanka vinu dlouhodobě odmítá.

Předsedkyně odvolacího senátu Petra Benešová uvedla, že popis skutku v rozhodnutí obvodního soudu byl „zmatený, nepřehledný a neobsahoval nic, co by dokládalo, jak měla děkanka zakázky ovlivňovat“. Případ proto vrátila zpět k novému projednání a rozhodnutí.

Dle obžaloby poskytla Myslivcová Fučíková v souvislosti se zadáním pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (dnes Vojenská lékařská fakulta) svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o částkách vyčleněných na jednotlivé projekty. Firma, kterou měl Dresler podle žalobce skrytě řídit společně s dalším mužem a v níž jako jednatelka figurovala další žena, následně zakázky získala.

Za vynášení informací o zakázkách potrestal soud děkanku peněžitým trestem
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové

Přímé zadávání zakázek

V případě zakázek UHK měla podle obžaloby děkanka firmě zakázky zadat napřímo. Státní zástupce tvrdí, že za to požadovala zaslání notebooku v hodnotě nejméně šedesáti tisíc korun.

Obvodní soud pro Prahu 6 loni v září konstatoval, že vina byla prokázána u zakázek vojenské fakulty. U tendrů UHK však dle soudu děkanka jednala v rámci svých pravomocí a univerzita podobným způsobem postupovala i v jiných případech.

Děkanka hradecké univerzity podle žalobce manipulovala zakázky resortu obrany
Děkanka PřF UHK Alena Myslivcová Fučíková

Děkanka vinu odmítá, ostatní už uzavřeli dohody

Myslivcová Fučíková před soudem letos v červnu vinu odmítla. Tvrdila, že o Dreslerově působení ve firmě nevěděla, což podle odvolacího soudu nebylo prokázáno ani nyní. Popsala také, že s Dreslerem byli kolegové, sdíleli několik grantů a často spolu komunikovali.

Dresler a dva další obžalovaní se státním zástupcem uzavřeli už loni na podzim dohody o vině a trestu. Podle serveru Aktuálně.cz muži přijali peněžité tresty a žena tříletý zákaz řízení firem. Muži, kteří byli v době popisovaných událostí vojáky, měli podle obžaloby firmu řídit skrytě – příslušníci armády totiž firmu založit ani řídit nesmějí.

Výběr redakce

Machadová má být v Oslu, na předání Nobelovy ceny za mír ale nedorazila

ŽivěMachadová má být v Oslu, na předání Nobelovy ceny za mír ale nedorazila

08:20Aktualizovánopřed 8 mminutami
Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

Ochotníci se dostali na seznam UNESCO

08:43Aktualizovánopřed 12 mminutami
Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová

10:17Aktualizovánopřed 51 mminutami
EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

EU odložila zavedení emisních povolenek ETS 2

01:28Aktualizovánopřed 51 mminutami
Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

Střety mezi Thajskem a Kambodžou vyhnaly z domovů půl milionu lidí

10:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

„To není droga na fetování“. Soud řeší jednu z prvních smrtí po fentanylu v Česku

před 7 hhodinami
Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

před 7 hhodinami
USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

USA vyslaly dva letouny nad Venezuelský záliv, nejblíž vzdušnému prostoru země

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

„Zmatený a nepřehledný“. Odvolací soud zrušil verdikt nad hradeckou děkankou

Případem údajného vynášení neveřejných informací o veřejných zakázkách univerzit, ve kterém čelí obžalobě děkanka Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alena Myslivcová Fučíková, se bude znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 6. Odvolací Městský soud v Praze totiž zrušil původní verdikt. Děkanka vinu dlouhodobě odmítá.
před 1 hhodinou

Vědci popsali v srdci Prahy pro Česko nové druhy lišejníků a hub

Mohlo by se zdát, že hustě osídlená území velkoměst jsou spíše pouštěmi než oázami. Ale výzkumy ukazují, že to tak není: metropole totiž vytvářejí zcela nové ekosystémy, které mohou nabízet příležitosti spoustě druhů. A podle nového výzkumu se to týká i Prahy.
před 3 hhodinami

Města zpřísňují pravidla pro výdejní boxy

Řada měst už přijala nebo chystá nová pravidla pro umísťování a provoz výdejních boxů zásilkových společností. Cílem je, aby tyto služby byly přínosné pro obyvatele i podnikatele, a zároveň nenarušovaly bezpečnost, dopravu ani vzhled veřejných prostranství. O regulaci, která začne platit od 1. ledna, rozhodli například radní v Ústí nad Orlicí. Podobná opatření už fungují v Praze nebo Litomyšli, připravují je také Pardubice.
před 7 hhodinami

Hlučín kupuje přes 500 bytů. Jen opravy „spolknou“ půl miliardy

Představitelé Hlučína začali podepisovat smlouvy o koupi více než pěti stovek bytů, které město získá od společnosti Heimstaden, největšího pronajímatele v kraji. Za nemovitosti, často ve špatném technickém stavu, zaplatí přes 600 milionů korun a další zhruba půlmiliardu potřebuje na jejich opravy. Jde o největší majetkovou transakci v historii města.
před 17 hhodinami

Padaly teplotní rekordy, nejvíc naměřily stanice na jihu Čech

Teplotní rekordy v úterý padly nebo byly vyrovnány na 101 stanicích ze 172, které měří víc než třicet let. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích, kde teplota vystoupala na 16,4 stupně Celsia, informoval odpoledne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Teplotní rekordy v tuzemsku padaly druhý den v řadě.
před 20 hhodinami

Čínský výrobce vodičů Gold Cup Electric investuje v Plané dvě miliardy

Čínská společnost Gold Cup Electric Apparatus, přední světový výrobce magnetických vodičů, postaví v Česku svůj první evropský výrobní závod. V areálu bývalé balírny čokolády v Plané u Mariánských Lázní na Tachovsku investuje přes dvě miliardy korun, informoval mluvčí agentury CzechInvest Zdeněk Vesecký. Firma chce zahájit výrobu ve druhém čtvrtletí 2026. Přestavba areálu už podle něj začala, stejně jako nábor prvních sedmdesáti zaměstnanců.
před 22 hhodinami

Studenti po Česku protestovali proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

Studenti ve městech po celém Česku protestovali proti tomu, aby v čele ministerstva životního prostředí v nové vládě ANO, SPD a Motoristů sobě stál někdo z Motoristů. Podle pořádající iniciativy Univerzity za klima nejsou zástupci Motoristů kompetentní k vedení úřadu. Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v Česku, míní zástupci iniciativy.
před 22 hhodinami

V okolí Prahy vyroste několik záchytných parkovišť

Středočeský kraj plánuje na příští rok výstavbu několika nových záchytných parkovišť typu P+R s kapacitou zhruba tisíc míst. Vzniknout mají v Úvalech, Zelenči, Kolíně nebo Čerčanech. Celkem kraj připravuje dvanáct projektů, přičemž jedno parkoviště už funguje v Olbramovicích. Všechna budou propojena s PID Lítačkou a nabídnou jednotný informační a odbavovací systém.
včera v 13:18
Načítání...