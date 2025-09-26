Za vynášení informací o veřejných zakázkách Univerzity obrany v pátek Obvodní soud pro Prahu 6 potrestal děkanku Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Alenu Myslivcovou Fučíkovou peněžitým trestem 100 tisíc korun. V části obžaloby týkající se zakázek UHK soud děkanku osvobodil. Žena se jednání nezúčastnila, v minulosti vinu odmítla. Rozsudek není pravomocný.
Za vynášení informací o zakázkách potrestal soud děkanku peněžitým trestem
Při ukládání trestu soudkyně zohlednila, že děkanka dosud nebyla trestaná a také to, že míra jejího zapojení do trestné činnosti byla nižší. „Dospěla jsem k závěru, že je na místě uložit paní obžalované peněžitý trest,“ uvedla soudkyně. Státní zástupce navrhoval, aby soud ženě uložil i dvouletý podmíněný trest, ten by ale podle soudkyně nebyl přiléhavý.
Státní zástupce v obžalobě tvrdil, že Myslivcová Fučíková v souvislosti se zadáním pěti zakázek Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (nyní Vojenská lékařská fakulta Univerzity obrany) poskytla svému kolegovi Jiřímu Dreslerovi neveřejné informace o výši peněz, které jsou na projekty vyčleněny. Dreslerova firma, kterou skrytě řídil ještě s jedním mužem a kde jako jednatelka figurovala další žena, pak zakázky získala. Zakázky UHK žena podle obžaloby firmě zadala napřímo. Státní zástupce tvrdí, že za to Myslivcová Fučíková požadovala zaslání notebooku za alespoň 60 tisíc korun.
Soudkyně děkanku odsoudila pouze za zakázky vojenské fakulty, u dvou zakázek pro UHK ji obžaloby zprostila. „Mám za to, že v souladu s rektorským výnosem paní obžalovaná mohla tento nákup zadat napřímo,“ řekla soudkyně s tím, že tak sama univerzita činila i v dalších případech.
Myslivcová Fučíková vinu v červnu před soudem odmítla, podle svých slov nevěděla o tom, že Dresler ve firmě figuruje. Popsala, že s mužem byli kolegové, měli spolu několik společných grantů a často si o nich volali či psali. Dresler a dva zbylí obžalovaní už se státním zástupcem uzavřeli na podzim loňského roku dohody o vině a trestu, podle serveru Aktuálně.cz přijali peněžité tresty a žena také tříletý zákaz řízení firem. Muži, kteří byli v době popisované obžalobou v armádě, podle žalobce firmu řídili skrytě, jako vojáci totiž nemohli firmu založit ani řídit.
Myslivcová Fučíková v červnu uvedla, že rezignaci na post děkanky v souvislosti se soudním řízením nezvažuje. Přírodovědeckou fakultu UHK má řídit do roku 2028. Vedení fakulty převzala v roce 2024.