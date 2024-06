Nejvyšší soud potvrdil podmínky za neštěstí ve Studénce

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání čtyř manažerů stavebních firem odsouzených kvůli zřícenému mostu ve Studénce na Novojičínsku. Dostali podmínky. Opravovaný silniční most spadl na železniční trať, do jeho trosek narazil mezinárodní rychlík. Na místě zahynulo šest lidí, další dva zranění zemřeli později. NS rozhodoval bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím není dostupné, sdělila mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Za zavinění pádu mostu ve Studénce nepůjde nikdo do vězení. Soud dal pěti pracovníkům stavařů podmínky

Janouškovec a Foniok působili ve společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia), Kovalík a Magnusek ve firmě Bögl & Krýsl. Dalším odsouzeným byl Zdeněk Malý z Bögl & Krýsl.

Verdikt po čtrnácti letech

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm loni upozornil na to, že soudní systém při projednávání kauzy postupoval nepružně a v řízení nastaly průtahy. Pravomocný rozsudek padl až dvanáct let po podání obžaloby a déle než čtrnáct let od nehody.

„Povinností státu je zajistit soudu, tedy i konkrétnímu soudci, podmínky, aby mohl řádně plnit jemu svěřené úkoly. Tímto úkolem je i rozhodnutí jakkoliv složité věci bez průtahů a v přiměřené době. Trestní řízení v kauze Studénka prokázalo, že stát v této své úloze právě u složitých, rozsáhlých soudních případů snadno selhává a že to je dáno nastavením systému,“ uvedl loni Schorm.

Ani rozhodnutí NS nemusí být poslední tečkou za případem. Odsouzení by se ještě mohli se stížnostmi obrátit na Ústavní soud.