Univerzity čelí špionážím ve výzkumu

S kybernetickými útoky, pokusy o krádež počítačů nebo špionáží ve výzkumu mají zkušenosti univerzity po celém světě, především ty technologické. Vysoké školy v Nizozemsku proto spolupracují s bezpečnostními experty, kteří jim radí, jak postupovat při zkoumání žádostí nebo například během cest do zahraničí. Zkušenost se špionáží mají i další evropské instituce.

Pokud je velmi citlivá a riziková, žádost zahraničních výzkumníků se odmítne – takových případů je asi sto ročně. Hazardovat se v daných případech nevyplácí, někteří z uchazečů by skutečně mohli být špiony. Země jako Čína, Írán nebo Rusko se v posledních letech zaměřují právě na univerzity, odkud by mohly chtít ukrást data z výzkumu.

Největší technická univerzita v Nizozemsku TU Delft, která každý rok přijme kolem sedmi set žádostí o spolupráci ze zahraničí, zahrnuje do oblasti bádání klíčové technologie včetně raketového výzkumu.

„Zjistíte, že vám dal někdo do kufru drogy. A pak vám na dveře pokoje v hotelu zaklepe policie a dají vám dvě možnosti. Buď jim poskytnete informace, nebo jdete do vazby,“ popsal praktiky bezpečnostní expert Guido van Dierman.

Ruský špion byl odhalen i na Arktické univerzitě v Norsku. Bezpečnostní experti, kteří radí evropským vysokým školám, také upozorňují, že data se ven mohou dostat i jinak, a to přes nátlak na interní pracovníky, kteří cestují do zahraničí, například na vědeckou konferenci.

Zkušenost se špionáží mají instituce po celé Evropě. V Německu byl před třemi lety odsouzen ruský občan, který informace předával do Moskvy zahraniční zpravodajské službě. „Týkalo se to mimo jiné i palivových nádrží rakety Ariane, ale také třeba elektricky poháněného letadla,“ informoval mluvčí soudu v Mnichově Florian Gliwitzky.

Podle van Diermana jsou nizozemské univerzity pod tlakem špionáže prakticky neustále. Často mluví s lidmi, kteří podobným trikům podlehli. Objevují se také pokusy o útoky na dálku, a to přes počítačovou síť jako například před dvěma měsíci v Eindhovenu.

„Není to poprvé, co univerzitu napadli hackeři. Je to velký problém. A ten způsob útoku je pokaždé víc propracovaný,“ poznamenal student Technické univerzity v Eindhovenu.

Technické univerzity jsou pro špionáž nejlákavější. I proto, že přímo spolupracují se společnostmi v oblasti inovací.