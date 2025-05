Izraelská veřejnost je unavená válkou, po příměří volají i někteří vojáci

„Během minuty se z raněných vojáků stávají lidé závislí na jiných. A také trpí emočními traumaty,“ říká rehabilitační lékařka Šir Šabatová. Itaj se po rehabilitaci chce vrátit do armády, ale nikoliv do bojových jednotek.

Volání po klidu zbraní

Opozice v Izraeli varuje před válkou bez konce a hlasy vyzývající k ukončení válečného tažení se ozývají i z izraelské armády. Desetimilionový Izrael nemá neomezené počty vojáků, do armády navíc nerukuje většina ultraortodoxních Židů a arabští muslimové.

Izrael aktuálně vede svou nejdelší válku za posledních čtyřicet let. Konflikt testuje limity odolnosti jeho obyvatel. Tisíce rezervistů a válečných veteránů v dubnu vyzvaly v otevřeném dopise k příměří. „I já už jsem z války unavený, stejně jako moje rodina a přátelé. Je to těžké a je to poznat na náladách izraelské veřejnosti,“ myslí si příslušník izraelské armády On Arbiv.

Krajně pravicová vláda Izraele ale vojenskou kampaň v Gaze, kde je podle Spojených národů kritická humanitární situace, v květnu naopak rozšířila na další území.