Blokování humanitární pomoci je protiprávní, míní Pánek. Podle Lipavského ji rozkrádá Hamás

Blokování pomoci v Pásmu Gazy je proti mezinárodnímu humanitárnímu právu, řekl v pořadu 90’ ČT24 s moderátorem Jakubem Musilem ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek s tím, že jde o velkou humanitární krizi. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) míní, že pomoc by měla proudit potřebným a neměla by být rozkrádána Hamásem. Zopakoval, že Česko ctí humanitární právo. Komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland prohlásil, že strategie Izraele byla chybná.

Lipavský podotkl, že Česko celou dobu říká, že Izrael má dodržovat mezinárodní humanitární právo. „Říkáme to po každém jednání,“ podotkl s tím, že situace v Gaze je z humanitárního hlediska kritická. Na otázku moderátora, zda není pro Česko prostor přehodnotit asociační dohodu s Izraelem, řekl, že není co přehodnocovat, protože si myslí, že má Česko racionální přístup k otázce.

Pánek zmínil, že se v případě Gazy dá hovořit o velké humanitární krizi a situace by se podle něj zlepšila, pokud by kamionů byly stovky denně. „Ani sto kamionů denně nestačí, navíc je tam velké prázdno po dvou měsících téměř úplné blokády,“ podotkl.

Podle Pánka je nesporné, že Hamás útok provedl úmyslně brutálně proto, aby vyprovokoval co největší reakci. Zmínil, že představa, že by se Hamás staral o civilisty na palestinské straně, je naprostá iluze. „Je to brutální pragmatické teroristické hnutí, které má vlastní cíle,“ podotkl.

Pánek si nemyslí, že by velká část pomoci byla v Gaze rozprodána. „Byly ojedinělé i ozbrojené útoky na sklady i kamiony s pomocí. Mohly být organizované, ale byly vysvětlované tou velkou nouzí,“ zmínil s tím, že útoky podobného typu zažil na vlastní oči v Somálsku, Haiti i jinde. „Ta nouze dostoupí do takové fáze, že když lidé vidí kamion jídla, tak se na něj vrhnou, protože mají hlad.“

Dodal, že omezení proudění pomoci do Gazy bylo od začátku plánováno jako dočasné a počítalo se s tím, že v Gaze jsou potraviny částečně i v rukou Hamásu. Izraelská koncepce nebyla podle něj založená na vyvolání hladomoru, „ale na zastavení proudění pomoci přes hranice, možná s očekáváním, že Hamás bude donucen otevřít své sklady, což se nestalo,“ dodal Fingerland.

Lipavský řekl, že je mu líto každého lidského života, který přijde nazmar. „Není to o tom, že bychom zavírali oči nebo to nechtěli vidět. Dáváme také humanitární pomoc do Gazy. (...) Skutečně to není o tom, že bychom byli lhostejní,“ uvedl a dodal, že Česko některé události na Blízkém východě dlouhodobě nekomentuje. Není to podle něj ani tak, že by česká vláda automaticky souhlasila s kroky izraelské vlády. „Stejně tak vnímáme, že ne všichni Palestinci jsou Hamás a je potřeba s tím pracovat.“