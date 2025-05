Izraelské údery na Pásmo Gazy zabily šestnáct lidí, tvrdí civilní ochrana

Izrael obnovil údery na Pásmo Gazy v polovině března po zhruba dvouměsíčním klidu zbraní. Stalo se tak poté, co se nepodařilo uzavřít dohodu o pokračování příměří. Jeruzalém navíc zhruba dva měsíce blokoval přepravu humanitární pomoci do Pásma. To se změnilo tento týden, kdy Izraelci povolili vstup zhruba dvou stovek nákladních vozů na palestinské území.

Izraelská armáda v pátek dle agentury Reuters sdělila, že ve čtvrtek do Pásma Gazy přejelo 107 kamionů patřících OSN a dalším humanitárním organizacím. Vezly mouku, potraviny, zdravotnické vybavení a léky.

Zároveň izraelská armáda oznámila, že za poslední den v Pásmu Gazy zasáhla 75 cílů, včetně odpališť raket, budov využívaných ozbrojenci a skladišť zbraní. Pozemní jednotky podle armády také zabily několik ozbrojenců.