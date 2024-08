Ukrajina kvůli váhání Západu udeří Rusy do týlu vlastní tajemnou zbraní

před 23 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , ISW , AP , Financial Times , Politico , New Voice of Ukraine , Telegraph

Pondělní masivní vzdušný útok Ruska na ukrajinská města oživil na Západě debatu ohledně povolení pro Kyjev použít západní střely dlouhého doletu i hluboko na ruském území, jak napadená země dlouhodobě žádá. Zatímco Francie a Velká Británie naznačují, že by se zákaz měl zrušit, USA a Německo mluví o provokaci Kremlu a možném vyhrocení konfliktu. Podle expertů by americké rakety ATACMS dokázaly zasáhnout více než dvě stě vojenských objektů v Rusku. Kyjev na váhání spojenců reagoval výrobou vlastní střely-dronu dlouhého doletu, jejíž parametry zatím podléhají utajení.

„Válka je vždy o spoustě hardwaru: penězích, zbraních, zdrojích, ale skutečné problémy jsou vždy v hlavách. Většina našich partnerů se bojí diskutovat o budoucnosti Ruska. To je něco, co je velmi znepokojivé, protože pokud nebudeme mluvit o budoucnosti zdroje ohrožení, nemůžeme budovat strategii,“ konstatoval Kuleba.

Maximální dosah raketometů HIMARS, jež USA v omezené míře povolily Kyjevu používat v ruském pohraničí, je asi osmdesát kilometrů, takže by dokázal zasáhnout jen dvacet ze zmíněných stovek objektů, všímá si ISW a podotýká, že přestože Washington poskytl Kyjevu jen menší množství střel ATACMS, ve válce by mohly znamenat jeden z klíčových faktorů.

Zdroj z Bílého domu k tomu uvedl, že Washington znepokojuje, že použití raket by mohlo i bez souhlasu USA vtáhnout Američany do války. Podle Telegraphu přitom nový britský premiér Keir Starmer nechce v této věci vyvolávat mezi Londýnem a Washingtonem neshody.

List The Financial Times (FT) s odkazem na zdroj obeznámený se situací v týdnu napsal, že použití britských a francouzských raket dlouhého dosahu může vyžadovat součinnost s americkou zpravodajskou službou v místech, kde ruské síly ruší signály GPS, které Storm Shadow používají k zaměřování.

Podle bývalého náčelníka Generálního štábu AČR Jiřího Šedivého by mělo jít o nadzvukovou střelu s dosahem přes tisíc kilometrů, což by Ukrajincům umožnilo zasahovat zařízení, která Rusové posunuli dál od hranic.

Agentura AP píše s odkazem na ukrajinské zdroje o dosahu zhruba 700 kilometrů, v němž by měla být asi dvacítka ruských letišť. Podle serveru The New Voice of Ukraine byla Paljanyca vyvinuta za 1,5 roku a je odpalována ze země.

„Určitě se bude jednat o střelu s plochou dráhou letu, kterou buď může pohánět proudový motor, na začátku je urychlena raketovým motorem, popřípadě může mít pouze raketový motor, jako známe americkou střelu Tomahawk, ruské střely Kalibr a podobně. Ukrajina má desítky let historie výroby a vývoje raketových i proudových motorů,“ připomíná František Krejčíř z Univerzity obrany.

Střela, kterou lze považovat za náhradu amerických raket, bude podle něj levná, protože má naváděcí systém z jednoduchých součástek, GPS a inerciálního systému. Hlavice bude nejspíš větší s hmotností od 300 do 500 kilogramů, schopná zničit například bunkr nebo plochu o několika hektarech na letišti nepřítele, myslí si Krejčíř.