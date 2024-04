Masivní americká pomoc hází Ukrajině záchranné lano. Rusy by potrápily střely ATACMS

24. 4. 2024 Aktualizováno před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24 , Reuters , BBC , CNN , Guardian , AP , The Washington Post

V březnu se podařilo Pentagonu sehnat na pomoc Ukrajině alespoň 300 milionů dolarů, oproti novému balíku jde ale o zanedbatelnou částku. Celková hodnota Senátem odsouhlaseného vojenského balíku totiž činí 61 miliard dolarů (1,44 bilionu korun), zhruba devět až deset miliard dolarů dostane Ukrajina v podobě půjček, dalších 23 miliard dolarů je pak vyčleněno na nákup zbraní a munice do zásob americké armády, ze kterých Washington posílá pomoc Ukrajině, píše agentura Reuters.

Masivní vojenský balík pro Ukrajinu blokoval americký Kongres zhruba půl roku. Šéf Bílého domu Joe Biden už legislativu podepsal, čímž vešla v platnost. Na Ukrajinu by se zbraně měly dostat poměrně rychle. Podle amerických představitelů se tak stane v rámci týdnů, možná i dnů, jelikož dělostřelecké granáty, rakety pro protivzdušné systémy či jiná munice a zbraně se nacházejí ve skladech v Evropě. Zejména Německo nebo Polsko pomáhají dodat zbraně přímo na Ukrajinu.

Bílý dům se tomuto kroku dosud bránil kvůli obavám, že Moskva bude dodávky raket vnímat jako provokaci, jež může vyvolat další eskalaci konfliktu, připomíná americká stanice CNN . Vyhrocení války se obává rovněž Berlín, po němž Ukrajinci požadují střely dlouhého doletu Taurus. Německo to zatím odmítá.

Rakety ATACMS „v blízké době degradují ruskou logistiku na Ukrajině“, uvedl v úterý podle WP vysoký představitel Bidenovy administrativy. „Z dlouhodobého hlediska bude Rusko muset přehodnotit svou strategii,“ dodal. To by nakonec mohlo otevřít cestu ke spravedlivě vyjednanému míru, píše WP v komentáři.

„Ukrajina by mohla v té opotřebovávací válce ukrajovat mnohem efektivněji ze schopností ruské invazní armády,“ hodnotí význam raket ATACMS bezpečnostní analytik Daniel Koštoval z Vysoké školy CEVRO.

Kyjev žádá USA o tento typ raket dlouhodobě, protože díky nim může udeřit hluboko na Ruskem okupované území na Krymu, v Donbasu a pobřežních regionech a zasáhnout ruská letiště, zásobovací sklady, odbavovací oblasti a velitelská a řídicí centra na Ukrajině, zmiňuje americký list The Washington Post (WP).

Obavy z ruského vítězství

Ke změně názoru přiměl Washington fakt, že američtí představitelé popisují v posledních několika měsících situaci na ukrajinském bojišti stále hrozivěji, což Kyjev přičítá kromě nedostatku branců mimo jiné právě zablokované americké pomoci.

Šéf CIA Bill Burns začátkem dubna varoval, že Ukrajina by bez pomoci USA mohla prohrát válku už do konce tohoto roku. Nejvyšší americký generál pro Evropu Chris Cavoli zase uvedl v Kongresu, že Rusové mají takovou převahu v dělostřelecké munici, že brzy vystřelí deset granátů na jeden ukrajinský. „Významnou kvantitativní výhodu“ ruské strany zmiňují rovněž vlivní představitelé NATO.

Washington si současnou dramatickou situaci na Ukrajině dobře uvědomuje, text legislativy schválené Kongresem proto nyní vyžaduje, aby administrativa dodala Kyjevu ATACMS s dlouhým dosahem „co nejdříve to bude možné“, pokud prezident nerozhodne, že by to poškodilo zájmy národní bezpečnosti USA.

Na americké politiky v poslední době tlačili kvůli schválení pomoci Ukrajině i armádní činitelé ve Spojených státech. Jak se válka protahuje, Američané posílají na frontu stále větší, smrtelnější a dražší systémy. Balíky zahrnují často celé systémy protivzdušné obrany, obrněná vozidla, sofistikované střely či tanky Abrams. Výměna těchto systémů byla dražší, takže armáda se významně zadlužila.

V některých případech se navíc rozhodla nahradit starší systémy odeslané na Ukrajinu dražšími a technicky vyspělejšími systémy doma. Armádní činitelé nedávno Kongresu sdělili, že bez schválení zákona o zahraniční pomoci jim začnou docházet peníze a budou muset přesunout prostředky z jiných účtů. V důsledku toho by nebyly peníze třeba na to přivézt zpět do vlasti vojáky sloužící v Evropě nebo na výcvik jednotek v USA, píše agentura AP.