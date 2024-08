Zelenskyj: Operace v Kurské oblasti má vytvořit nárazníkovou zónu

Cílem vpádu ukrajinských vojsk do ruské Kurské oblasti je vytvořit nárazníkovou zónu na hranici, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury AP tak poprvé jasně uvedl cíl útoku, který ukrajinské síly zahájily 6. srpna. Zelenskyj dosud tvrdil, že záměrem operace je chránit obyvatele pohraničí před neustálým ostřelováním.

Hlavní úkol ukrajinských sil podle Zelenského nyní spočívá ve zničení co největší části ruského potenciálu napadat Ukrajinu. „Zejména to znamená vytvoření nárazníkové zóny na agresorově území, a to je naše operace v Kurské oblasti,“ zdůraznil Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda.

Až dosud ukrajinský prezident o vpádu vojsk do Ruska říkal, že cílem operace je ochránit pohraniční obce v Sumské oblasti, které čelily ustavičnému ruskému ostřelování, připomíná AP.