Sebevražedný útočník odpálil bombu v Islámábádu, zabil dvanáct lidí


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Sebevražedný útočník odpálil v úterý bombu před branami soudu v pákistánském hlavním městě Islámábád. Zabil dvanáct lidí a dalších 27 zranil, oznámil ministr vnitra Muhsín Nakví. Atentátník podle něj bombu odpálil poblíž policejního vozu poté, co se mu nepodařilo vstoupit do soudního komplexu. Mezi oběťmi jsou především kolemjdoucí a lidé, kteří se k soudu dostavili ke slyšení.

Výbuch, který byl slyšet na kilometry daleko, rovněž poškodil několik vozidel zaparkovaných před soudem, v němž se běžně pohybují stovky lidí. Žádná skupina se k výbuchu bezprostředně nepřihlásila. Pákistán se potýká mimo jiné s útoky ozbrojenců z pákistánského Talibanu.

„Byl to úplný chaos, právníci a další lidé utíkali do areálu (soudu). Viděl jsem dvě těla ležící u brány a několik aut v plamenech,“ řekl jeden ze svědků incidentu AFP.

Pokus o útok na vojenskou akademii byl zmařen

Pákistánské bezpečnostní složky už dříve uvedly, že zabránily pokusu ozbrojenců vzít v noci na úterý místního času jako rukojmí kadety z vojenské akademie v provincii Chajbar Pachtunchvá na severozápadě země poblíž hranice s Afghánistánem. Na akademii podle nich chtěl zaútočit sebevražedný atentátník spolu s dalšími pěti členy pákistánského Talibanu.

Vojáci rychle zabili dva z militantů, zatímco dalším třem se podařilo vniknout do areálu, kde byli nakonec obklíčeni v administrativní budově, uvedl podle agentury AP šéf místní policie. Přestřelka mezi ozbrojenci a vojáky podle něj pokračovala do úterý.

V sousední Indii v pondělí zabil výbuch automobilu osm lidí a zranil dvacet dalších v metropoli Dillí. Úřady příčinu exploze vyšetřují.

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala
Afghánský tank poblíž hranice s Pákistánem po vzájemných útocích obou zemí / 15. října 2025

