Afghánistán hlásí po ostřelování s Pákistánem čtyři mrtvé civilisty


6. 12. 2025Aktualizovánopřed 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Afghánské úřady tvrdí, že nejméně čtyři civilisté zahynuli v pohraniční oblasti země při ostřelování s Pákistánem. Obě strany se vzájemně obviňují z rozpoutání bojů, které jsou v rozporu s křehkým příměřím z uplynulých dvou měsíců.

Přestřelka podle svědků začala v pátek okolo 22:30 místního času (19:00 SEČ) a trvala asi dvě hodiny. Vedle čtyř mrtvých si ostřelování vyžádalo také čtyři zraněné, řekl AFP šéf správy afghánské části pohraničního okresu Spínbuldak, který se nachází v jižní provincii Kandahár. Afghánské úřady i pákistánská vláda se v pátek vzájemně obvinily z toho, že druhá strana zahájila palbu.

„Bohužel dnes večer pákistánská strana opět zahájila útoky na Afghánistán, což vyvolalo reakci sil (tohoto) Islámského emirátu,“ napsal na sociální síti X mluvčí afghánského vládnoucího vládnoucího hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid. Pákistán z útoků naopak obvinil afghánskou stranu a uvedl, že sousední země nasadila lehké a těžké dělostřelectvo.

Pákistán zadržel čtyři lidi napojené na Afghánistán, které viní z úterní exploze
Následky sebevražedného útoku v Pákistánu

„Před krátkou chvílí se afghánský talibanský režim uchýlil k nevyprovokované střelbě podél hranice. Naše ozbrojené síly na to okamžitě zareagovaly přiměřenou a intenzivní odpovědí. Pákistán zůstává v plné pohotovosti a je odhodlán zajistit územní celistvost a bezpečnost svých občanů,“ uvedl na síti X mluvčí pákistánského premiéra Mušaraf Zaidí.

Napětí eskaluje

Silná palba z obou stran hranice začala poté, co Pákistán oznámil, že OSN umožní zasílat humanitární pomoc do Afghánistánu přes hraniční přechody Čaman a Tórcham, které byly kvůli trvajícímu napětí od 12. října uzavřeny.

Mírová jednání Pákistánu a Afghánistánu v Istanbulu selhala
Afghánský tank poblíž hranice s Pákistánem po vzájemných útocích obou zemí / 15. října 2025

Pákistán 9. října provedl údery na Afghánistán, včetně metropole Kábulu, což odůvodnil snahou zabít vůdce ozbrojenců napojených na Taliban. Ten v odvetě zahájil ofenzivu na hranici. Ozbrojený konflikt si vyžádal asi 70 mrtvých vojáků a civilistů na obou stranách. Zástupci znepřátelených zemí se 19. října dohodli na okamžitém příměří, i pak ale pokračovaly lokální střety.

Boje mezi Pákistánem a Afghánistánem byly v posledních měsících nejhorší za poslední léta. Jednání mezi Kábulem a Islámábádem, jejichž cílem bylo zmírnit napětí na hranicích a dodržovat příměří, se v listopadu zhroutila. Přesto se klid zbraní, který v říjnu zprostředkoval Katar, z velké části dařilo oběma zemím dodržovat.

