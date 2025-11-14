Pákistán zadržel čtyři lidi napojené na Afghánistán, které viní z úterní exploze

Pákistán zadržel čtyři členy údajné teroristické buňky se sídlem v Afghánistánu, které spojuje s úterním útokem v Islámábádu, informovala agentura AFP. Sebevražedný atentátník z islamistické skupiny napojené na afghánské hnutí Taliban odpálil bombu před budovou soudu a zabil dvanáct lidí a 37 dalších zranil. Mezi oběma zeměmi v posledních týdnech panuje napětí, které vyvolaly násilnosti radikálů.
„Čtyři členové pákistánského Talibanu, zapojeného do útoku, byli zadrženi. Tato buňka byla v každé fázi řízena a vedena vrchním velením se sídlem v Afghánistánu,“ uvedla vláda v Islámábádu.
Atentátník, podle Pákistánu Afghánec, v úterý bombu odpálil poblíž policejního vozu poté, co se mu nepodařilo vstoupit do soudního komplexu. Výbuch zabil kolemjdoucí a lidi, kteří se k soudu dostavili, a poškodil také několik vozidel zaparkovaných před budovou. K činu se posléze přihlásila zakázaná pákistánská militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán (TTP).
Islámábád rovněž tvrdí, že jiný afghánský občan v pondělí najel s vozidlem naloženým výbušninami do brány vojenské školy na severozápadních hranicích a zabil tři lidi. Kábul oba útoky odsoudil a vyjádřil „hluboký zármutek“.
Po návratu Talibanu roste vliv radikálů
Afghánské úřady podle Islámábádu poskytují útočiště členům TTP, která má úzké vazby na Taliban. Pákistán této skupině přičítá odpovědnost za útoky na svém území, jejichž množství vzrostlo po roce 2021, kdy se Taliban vrátil k moci. Kábul taková obvinění odmítá a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož Islámského státu.
Pákistán 9. října provedl údery na Afghánistán, včetně metropole Kábul, což odůvodnil snahou zabít vůdce ozbrojenců napojených na Taliban. Hnutí v odvetě zahájilo ofenzivu na hranici a střet, který si vyžádal desítky obětí a stovky zraněných, na konci října ukončilo příměří. Četná jednání o jeho upevnění ale několikrát ztroskotala a obě země pohrozily odvetou v případě, že některá z nich zaútočí.