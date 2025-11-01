Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahem kvůli násilnostem na tamních křesťanech


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump požádal ministerstvo obrany, aby začalo plánovat případný vojenský zásah v Nigérii, pokud bude tamní vláda podle něj nadále umožňovat zabíjení křesťanů. Šéf Bílého domu to v sobotu napsal na své sociální síti Truth Social. Americká vláda podle něj okamžitě zastaví veškerou pomoc a podporu Nigérii, která je nejlidnatější zemí v Africe.

Trump uvedl, že Spojené státy by mohly „vstoupit do této nyní zkompromitované země“, aby tam „zcela vyhladily islamistické teroristy, kteří páchají tato hrozná zvěrstva“. „Tímto nařizuji našemu ministerstvu války, aby se připravilo na možný zásah,“ napsal Trump. Ministerstvu obrany už dříve začal říkat i ministerstvo války.

Varování před možným vojenským zásahem přišlo poté, co v sobotu nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu oponoval Trumpovu pátečnímu výroku, jímž Trump tuto západoafrickou zemi označil za „obzvláště znepokojivý“ stát, a to kvůli údajně nedostatečnému boji proti pronásledování křesťanů. Trump řekl, že křesťanství v Nigérii čelí existenční hrozbě a zdůraznil, že „za toto masové vraždění jsou zodpovědní radikální islamisté“.

„Nigérie se staví proti náboženskému pronásledování,“ říká Tinubu

V sobotním prohlášení na sociálních sítích Tinubu uvedl, že charakterizovat Nigérii jako nábožensky netolerantní zemi neodráží realitu. „Náboženská svoboda a tolerance byly základními principy naší kolektivní identity a vždy jimi zůstanou,“ uvedl Tinubu. „Nigérie se staví proti náboženskému pronásledování a nepodporuje ho. Nigérie je zemí s ústavními zárukami ochrany občanů všech vyznání,“ dodal.

Nigerijská populace čítající asi 220 milionů obyvatel je rozdělena téměř rovnoměrně mezi křesťany a muslimy. Země už dlouho čelí nejistotě z různých stran, včetně extremistické skupiny Boko Haram, která se snaží prosadit svou radikální interpretaci islámského práva a zaměřuje se také na muslimy, které považuje za nedostatečně muslimské.

Ozbrojenci stříleli v mešitě v Nigérii, na místě jsou mrtví
Ilustrační foto - nigerijští vojáci

Boko Haram vede od roku 2009 spolu s teroristickou organizací Islámský stát (IS) na severovýchodě Nigérie islamistické povstání. Boje si už vyžádaly kolem čtyřiceti tisíc mrtvých, nejméně dva miliony vysídlených a jejich výsledkem je hluboká humanitární krize.

Útoky v Nigérii ale mají různé motivy. Existují tam nábožensky motivované útoky zaměřené na křesťany i muslimy, střety mezi farmáři a pastevci kvůli ubývajícím zdrojům, komunitní řevnivost, separatistické skupiny a etnické střety, uvedla agentura AP.

OSN: Násilí na dětech v ozbrojených konfliktech bylo loni bezprecedentní
Vysídlené palestinské děti

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

před 2 hhodinami
Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

před 3 hhodinami
Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

před 3 hhodinami
Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

před 3 hhodinami
Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

před 4 hhodinami
Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince

Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince

před 4 hhodinami

