Útok ozbrojenců na mešitu v Nigérii si vyžádal nejméně 27 životů

Nejméně sedmadvacet věřících bylo zabito a několik dalších zraněno při útoku ozbrojenců na mešitu ve státě Katsina na severu Nigérie. S odkazem na místní úřady a nemocnici o tom informuje agentura Reuters.
Ozbrojenci zahájili palbu uvnitř mešity ve chvíli, kdy se lidé shromáždili k modlitbě. K útoku došlo v odlehlé komunitě Unguwan Mantau v oblasti místní správy Malumfashi, uvedli místní obyvatelé.
