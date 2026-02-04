Ozbrojení bandité v západní Nigérii zabili desítky lidí

Ozbrojení bandité v úterý večer ve vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara zabili nejméně 35 lidí. Při útoku na odlehlou obec zapálili domy i obchody. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na tamního zákonodárce.
„Dnes (ve středu) ráno jsem se dozvěděl, že bylo napočítáno 35 až 40 těl, ale nemohl jsem si to ověřit. Mnoho dalších uprchlo pod palbou do lesa a je pravděpodobné, že tam budou nalezeny další oběti,“ řekl podle agentury AFP představitel úřadů.
Policie zatím nezveřejnila počet obětí. Guvernér Kwary podezřívá z útoku teroristické buňky.
Ozbrojené gangy, kterým místní obyvatelé říkají banditi, během posledních let v severozápadní Nigérii unesly stovky lidí. Útoky obvykle podnikají z odlehlých lesů, což komplikuje snahy nepříliš mohutných ozbrojených sil zajistit bezpečnost v izolovaných oblastech země.
Bandité často nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně zabíjení, loupení a hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními, která ohrožují rozsáhlé části Nigérie.