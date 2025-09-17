Rusko podniklo další rozsáhlý útok na ukrajinskou železniční infrastrukturu, uvedlo vedení Ukrajinských drah. Tento měsíc jde už o několikátý podobný úder. Kyjev oznámil, že zasáhl ruská vojenská velitelství v okupované Doněcké oblasti, pod která spadají jednotky operující u Pokrovsku.
Moskva útočila na ukrajinskou železnici, Kyjev zasáhl ruská velitelství u Pokrovsku
Vedení Ukrajinských drah (Ukrzaliznycja) oznámilo „další ruský komplexní útok na železnici,“ tentokrát ve směru na Dnipro.
Útok zpozdil desítky spojů. „Některé vlaky jsou přesměrovávány a bylo už také nasazeno dvacet záložních dieselových lokomotiv,“ uvedla Ukrzaliznycja.
V důsledku úderů na elektrické rozvodny jsou zpožděné nebo zrušené nejen některé regionální spoje, ale zpoždění nabraly také vlaky na dálkových trasách spojující Dnipro se Lvovem, Kyjev s Kryvým Rihem či Záporoží se Lvovem.
Zpoždění se týkají také tratí ve směru na Oděsu. Ve dvou směrech ruský útok pozastavil rovněž dopravu v Kirovohradské oblasti, která se stala terčem masivního náletu dronů. „V současné době je regionální centrum a 44 obcí částečně odpojeno od dodávky elektřiny,“ napsal na platformě Telegram šéf regionální správy Andrij Rajkovyč.
V Kirovohradské a Poltavské oblasti vypukly po ruských dronových útocích požáry v průmyslových a infrastrukturních zařízeních.
Ukrajinské dráhy: Rusko se snaží zničit dopravní uzly
Předseda představenstva Ukrajinských drah Oleksandr Percovskyj v noci na středu uvedl, že se Rusko svými rozsáhlými útoky na železniční infrastrukturu snaží zničit železniční dopravní uzly.
O den dříve agentuře Ukrinform řekl, že Moskva v červenci zahájila vlnu masivních úderů proti ukrajinské železniční infrastruktuře, včetně uzlových stanic. Rusko podle Percovského útočí na elektrické stanice, depa i nádraží.
Například v prvním záříjovém týdnu zasáhli okupanti infrastrukturu u Slovjansku v Doněcké oblasti a následné také v Poltavské oblasti.
Ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba v reakci na poslední ruské noční útoky prohlásil, že cílem těchto úderů je zkomplikovat přepravu cestujících i nákladu, narušit stabilitu v dopravě a vyvinout dodatečný tlak na lidi a ekonomiku. „Nejdůležitější je, že nejsou žádné oběti mezi cestujícími ani drážními pracovníky,“ uvedl podle BBC.
Ukrajina oznámila úspěšný útok na ruské velení v Doněcké oblasti
Kyjev také oznámil, že jeho síly úspěšně zaútočily na ruská velitelská stanoviště v okupované části Doněcké oblasti.
Útok byl podle generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil zaměřen na velitelská stanoviště ruské skupiny sil Střed a 41. kombinované armády, jejichž jednotky operují u Pokrovsku. „Potvrzeny byly ztráty mezi ruským personálem včetně členů velitelského sboru,“ uvedl ukrajinský generální štáb.
Právě Pokrovsk, strategické město na východě Ukrajiny, je v posledních měsících centrem ruských vojenských operací v Doněcké oblasti. Okupanti, kteří se město snaží obsadit, se k němu stahují ze tří stran a v okolí se odehrávají těžké boje.
I když ruské jednotky během své jarní a letní ofenzivy v regionu postoupily, v posledních týdnech došlo k řadě ukrajinských protiútoků.
Ukrajinský generální štáb v souvislosti s útokem na tamní ruská velitelská stanoviště dodal, že byl proveden jen pár dní poté, co stanoviště navštívil ruský ministr obrany Andrej Bělousov.