Nejméně dva lidé zahynuli při nočních ruských útocích na Ukrajinu. Jednoho člověka zabil úder na město Záporoží, dalších třináct bylo zraněno, uvedl na Telegramu oblastní šéf Ivan Fedorov. V Mykolajivské oblasti zemřel řidič traktoru při ruském útoku na místní farmu, oznámil náčelník tamní regionální správy Vitalij Kim.
Rusové zabíjeli v Záporoží
„Rusové provedli nejméně deset úderů na Záporoží,“ napsal kolem půlnoci Fedorov. Později v dalších zprávách na Telegramu informoval o rostoucím počtu zraněných a upřesnil, že zahynul jednačtyřicetiletý muž a mezi zraněnými jsou děti.
Na jiném místě regionu podle jeho zprávy shrnující množství ruských útoků na region za uplynulý den zahynul ještě jeden člověk. Na Záporoží Rusové zřejmě útočili ze salvových raketometů, uvedl Fedorov. Jižní část města se nachází asi třicet kilometrů vzdušnou čarou od frontové linie, podotkla BBC na svém ruskojazyčném webu.
BBC v noci na úterý rovněž uvedla, že ukrajinské drony znovu zaútočily na cíle u ruského Saratova a Engelsu. Uživatelé skupiny Engels on-line na ruské sociální síti Vkontaktě psali o explozích a ruské monitorovací kanály informovaly, že protivzdušná obrana v regionu střílí na drony, napsala BBC. O důsledcích útoku podle ní zatím nejsou informace. Ukrajinské drony už několikrát zaútočily na základnu strategického letectva v Engelsu, k ní připojený sklad pohonných hmot a saratovskou ropnou rafinerii, podotkla stanice.
3500 dronů od začátku září
Ukrajinské letectvo ráno oznámilo, že Rusové v noci zaútočili na Ukrajinu 113 drony různých typů, z nichž protivzdušná obrana 89 zlikvidovala. Zaznamenány jsou zásahy 22 úderných dronů na šesti místech a pád trosek sestřelených strojů ve dvou lokacích, dodaly vzdušné síly, které také informují o ruském útoku na Záporoží ze salvového raketometu. Další dva drony byly podle letectva v době vydání jeho zprávy ještě ve vzduchu.
„Jen od začátku září bylo proti našim obyvatelům vypuštěno 3500 dronů různých typů, téměř 190 raket a více než 2500 leteckých pum. Odehrály se také provokace vůči našim partnerům,“ napsal na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „To je přesně typ vzdušného teroru, proti kterému Ukrajina navrhuje společnou obranu. Aby nikdo nemusel spěšně vysílat bojové letouny a cítit tlak Ruska na svých hranicích. Nyní je čas zavést společnou ochranu našeho evropského nebe pomocí vícevrstvého systému protivzdušné obrany,“ dodal.
Ruské ministerstvo obrany na Telegramu informovalo o noční likvidaci více než stovky ukrajinských dronů. Ještě před půlnocí oznámilo sestřelení 24 dronů nad Kurskou oblastí a ráno pak hlásilo noční zachycení dalších 87 ukrajinských dronů nad devíti ruskými regiony, anektovaným poloostrovem Krym a Černým mořem. Moskva obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených strojích. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody.
Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022 a součástí bojů je ostřelování a vzdušné útoky obou stran na různé cíle na území nepřítele. Při ruských pondělních útocích na Chersonskou, Charkovskou, Sumskou a Dněpropetrovskou oblast zahynuli tři lidé a dvě desítky byly zraněny, napsal server Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady.
Načítání...