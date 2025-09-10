Rusko vyslalo v noci na středu na Ukrajinu na 415 dronů a více než čtyřicet řízených střel a balistických raket. Oznámil to prezident napadené země Volodymyr Zelenskyj. Nejméně osm dronů podle něj zamířilo do Polska.
Ukrajina čelila stovkám ruských dronů a desítkám raket
„Záchranáři nyní pracují ve Voločysku v Chmelnické oblasti, kde Rusové zasáhli raketou obyčejnou šicí dílnu. V současné době jsou hlášena tři zranění,“ oznámil Zelenskyj, podle něhož Rusové v noci napadli celkem patnáct ukrajinských regionů.
„Bohužel, v důsledku ostřelování v Žytomyrské oblasti byl jeden člověk zabit. Upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedl prezident na síti X. Pět dalších osob v této oblasti utrpělo zranění, informovala Státní služba pro mimořádné události na Telegramu.
Bezpilotní letouny sestřelené v polském vzdušném prostoru označil za novou eskalaci ze strany Moskvy. „Rusové musí pocítit důsledky. Musí cítit, že válku nelze rozšířit a že ji bude nutné ukončit,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že je zapotřebí tvrdá společná reakce Kyjeva, evropských zemí a Spojených států.
Ukrajina se již čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ruským dronovým či raketovým úderům čelí denně. Sama přitom útočí i na území nepřítele.
Údery na ruském území
Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že ruská protivzdušná obrana v noci zničila 122 ukrajinských dronů. V Rostovské oblasti bylo evakuováno 73 dětí a pět zaměstnanců internátní školy nedaleko hranic s Ukrajinou, uvedl na Telegramu gubernátor oblasti Jurij Sljusar. Na areál školy podle něj dopadl dron, dva zaměstnanci byli lehce zraněni.
Menší hmotné škody hlásily úřady rovněž z Kalužské, Orelské a Voroněžské oblasti. V Orelské oblasti se několik obcí ocitlo bez dodávek elektřiny, napsala ruská státní agentura TASS.
Informace nebylo možné nezávisle ověřit. Ruské ministerstvo uvádí pouze počty bezpilotních strojů, které podle něj byly při útocích zničeny. Informace o celkovém množství bezpilotních prostředků vysílaných na ruské či okupované ukrajinské území nesděluje.