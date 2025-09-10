Podle šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové existují náznaky, že narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony bylo úmyslné, nikoli náhodné. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) označil incident za další důkaz toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje „nás všechny“. O reakci na událost budou jednat velvyslanci zemí NATO.
Jsou náznaky, že Rusko narušilo polský vzdušný prostor úmyslně, uvedla Kallasová
Polský premiér Donald Tusk ve středu ráno uvedl, že polský vzdušný prostor v noci narušil velký počet ruských dronů. Kvůli jejich likvidaci zasahovalo polské a spojenecké letectvo.
„V Polsku jsme byli svědky nejzávažnějšího narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války a jsou náznaky, že se jednalo o úmyslné, nikoli náhodné narušení,“ napsala Kallasová na síti X.
Ruská válka se podle ní vyostřuje, nekončí. Je proto potřeba zvýšit tlak na Moskvu, posílit podporu Ukrajiny a investovat do evropské obrany, uvedla Kallasová a dodala, že je v kontaktu jak s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, tak polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským.
Šéf litevské diplomacie Kestutis Budrys podle Reuters řekl, že jeho země zatím nemá potvrzeno, že průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru byl záměrný. Zároveň však zdůraznil, že Moskva je odpovědná za to, aby zabránila vstupům svých dronů do vzdušného prostoru zemí NATO.
Rovněž zdůraznil, že „protivzdušná obrana podél přední linie NATO musí být neprodleně posílena“. „Realita je jasná: Dokud bude (ruský vůdce Vladimir) Putin moci pokračovat ve své krvavé válce proti Ukrajině, žádná země – ani v rámci NATO – nebude v bezpečí,“ napsal šéf litevské diplomacie a vyzval k uvalení dalších sankcí na Rusko.
NATO nepovažuje incident za útok
Severoatlantická aliance nepovažuje podle zdroje agentury Reuters narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony za útok.
Mluvčí NATO uvedl, že i Rutte je v kontaktu s vedením Polska a že NATO úzce konzultuje aktuální situaci s Varšavou. Velvyslanci zemí NATO budou ve středu ráno na pravidelné schůzce jednat o reakci na narušení polského vzdušného prostoru drony.
Noční události jsou drsnou připomínkou toho, že bezpečí jednoho je bezpečím všech, uvedl šéf Evropské rady António Costa.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při svém projevu o stavu Evropské unie v europarlamentu narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odsoudila. EU je s Varšavou plně solidární, prohlásila. „Putinův vzkaz je jasný, naše reakce musí být také jasná. Potřebujeme větší tlak na Rusko, aby si sedlo k jednacímu stolu. Potřebujeme více sankcí,“ dodala.
Slovensko mluví o „vážné eskalaci“
Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl šéf diplomacie Juraj Blanár (Smer). Polsku vyjádřil solidaritu.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru v době ruského útoku na západní Ukrajinu je „prostě nepřijatelný“. Zdůraznil, že v otázce bezpečnosti spojenců nelze dělat kompromisy. Brzy chce hovořit s generálním tajemníkem NATO Ruttem.
„Jde o velmi závažný a nepřijatelný čin, je útokem na vnitřní bezpečnost celého euroatlantického prostoru,“ napsal italský ministr zahraničí Antonio Tajani v příspěvku, v němž Varšavě vyjádřil plnou solidaritu. Také italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila Polsku plnou solidaritu po podle ní vážném a nepřijatelném narušení jeho vzdušného prostoru Ruskem.
Praha vyjádřila podporu Varšavě
Režim ruského vládce Vladimira Putina ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít, uvedl český premiér Petr Fiala (ODS). Česko podle něj stojí za Polskem jako spojencem v první linii. Zmínil snahu extremistů přesvědčit, že Rusko není nepřítel a řešením je nezbrojit.
„Česko vyjadřuje plnou podporu našim polským spojencům. Bezohledné narušování polského vzdušného prostoru ruskými drony je dalším důkazem, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje nás všechny,“ napsal na X Lipavský. NATO podle něj musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Ministr také vyzval k tvrdším protiruským sankcím.
Pokud se potvrdí informace, že polský vzdušný prostor narušily ruské drony, NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj, uvedl Lubomír Metnar (ANO).