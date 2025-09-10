Ruské drony v noci na středu narušily polský vzdušný prostor a Varšava proti nim zakročila. Podle českého prezidenta Petra Pavla událost jasně potvrzuje, „jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká“. Premiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že režim ruského vládce Vladimira Putina systematicky zkouší, kam může zajít. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš bez dalších podrobností vyjádřil plnou podporu Polsku.
Vidíme, jak moc se nás ruská agrese dotýká, řekl Pavel
Ruské drony sestřelené v noci nad polským územím jasně potvrzují, jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká, uvedl prezident. „Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Nelze předstírat, že tato válka se nás netýká. Stojíme za Polskem, naším aliančním spojencem,“ dodal.
Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít, prohlásil nejprve premiér na X. Česko podle něj stojí za Polskem jako spojencem v první linii.
Po zasedání vlády sdělil, že v případě naléhavé potřeby je Česká republika připravena pomoci chránit hranice Evropy před ruskými provokacemi. Týká se to všech kroků, na kterých se domluví Severoatlantická aliance, dodal. Zároveň nyní nepokládá za nutné svolat kvůli ruským dronům v Polsku Bezpečnostní radu státu. Vláda je v kontaktu se všemi bezpečnostními složkami, řekl.
Vedle toho Fiala kritizoval politiky, kteří bagatelizují nutnost starat se o svou obranu a posilovat obranný rozpočet. „V situaci, kdy padají ruské drony kousek od našich hranic, je to nezodpovědné a nebezpečné,“ podotkl.
Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr.) a ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je narušení polského vzdušného prostoru dalším důkazem toho, že válka Moskvy proti Ukrajině ohrožuje celý region. „Česko vyjadřuje plnou podporu našim polským spojencům,“ napsal Lipavský na X. NATO podle něj musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na své východní hranici. Ministr také vyzval k tvrdším protiruským sankcím.
Reakce z opozice
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš bez dalších podrobností vyjádřil Polsku plnou podporu. Někdejší ministr obrany za ANO Lubomír Metnar uvedl, že pokud se potvrdí informace, že polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Aliance musí zaujmout jednoznačný a silný postoj.
Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura uvedl, že incident v Polsku zdůrazňuje nutnost co nejrychleji ukončit válku, aby se zabránilo její eskalaci. „Je potřeba podpořit jakékoli mírové úsilí,“ sdělil.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib pokládá ruské drony nad Polskem za varování pro Evropu a NATO. „Je to důkaz, že se Putin před ničím nezastaví. Posílení obrany a výdajů na ni je proto nutnou investicí do naší bezpečnosti a budoucnosti,“ napsal.
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Premiér Donald Tusk o vývoji informoval generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho. Mimořádně se sešla také polská vláda.