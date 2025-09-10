Evropa je uprostřed boje za celistvost kontinentu. Musíme být schopní zabezpečit si vlastní obranyschopnost, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v každoročním projevu o stavu Evropské unie, který obvykle trvá několik desítek minut. Šéfka EK připomněla situaci na Ukrajině i na Blízkém východě i to, že Evropané cítí dopad rostoucích cen životních nákladů. Po projevu bude následovat debata europoslanců.
ŽivěEvropa je uprostřed boje, zahájila von der Leyenová projev o stavu Unie
„Letošní léto nám ukázalo, že není čas ani prostor pro nostalgii. Bojové linie za nový světový řád založený na síle se rýsují právě teď, takže Evropa musí bojovat za své místo ve světě, v němž mnohé významné velmoci se chovají k Evropě buď nejednoznačně, nebo otevřeně nepřátelsky,“ prohlásila von der Leyenová.
Von der Leyenová prohlásila, že uspořádá summit k úsilí navrátit ukrajinské děti unesené do Ruska nebo na okupované ukrajinské území. V projevu přiblížila příběh ukrajinského mladíka Saši, který jejím slovům naslouchal z lavice v Evropském parlamentu. Ruské jednotky se ho pokusily odvést do Ruska a dát mu ruské jméno a ruský pas. Jemu se ale podařilo kontaktovat jeho babičku, která si pro něj dokázala s pomocí ukrajinské vlády přijet na okupovaná území a dostat ho domů.
Jde o první projev o stavu Unie v druhém mandátu šéfky unijní exekutivy, v roce 2024 po eurovolbách se Evropská komise teprve sestavovala a žádná řeč před europoslanci ve Štrasburku se nekonala.
„Svět kolem nás je konfliktnější a konkurenčnější než v posledních desetiletích. Události od začátku roku podtrhují novou geopolitickou realitu: éra soutěže velmocí je zpět,“ uvádí se v publikaci shrnující první rok Evropské komise, kterou unijní exekutiva zveřejnila v souvislosti s projevem.
„Bezpečnostní architekturu, na kterou se Evropa mohla spoléhat od konce studené války, již nelze brát jako samozřejmost. Stejně tak se hospodářská konkurence stala mnohem tvrdší a nelze ji už vnímat odděleně od bezpečnostních otázek,“ stojí v dokumentu.
Očekává se, že von der Leyenová bude v následné debatě čelit od mnohých stran rozsáhlé kritice, ať již jde o nedávno uzavřenou dohodu mezi EU a USA, či postup vůči dění v Pásmu Gazy, nebo i návrh víceletého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Ten je podle většiny europoslanců málo ambiciózní a nízký a nejsou v něm finance na všechny důležité priority Evropské unie.