Česko by mohlo získat přes dvě miliardy eur (50,1 miliardy korun) z nového finančního nástroje Evropské unie SAFE, uvedla Evropská komise. O finance z programu, který umožní půjčky na vojenské vybavení, požádalo devatenáct zemí, pro které je vyhrazeno 150 miliard eur (3,7 bilionu korun). Komise v úterý oznámila předběžné příděly určené pro jednotlivé státy.
Česko může získat přes dvě miliardy eur z unijního nástroje SAFE
O největší částku z programu požádalo Polsko, které by mělo dostat celkem 43,7 miliardy eur (více než jeden bilion korun).
Členské státy mohou nyní připravit své vnitrostátní investiční plány popisující využití případné finanční pomoci, které mají být předloženy do konce letošního listopadu. Komise poté tyto vnitrostátní plány posoudí s cílem provést první výplaty na začátku roku 2026, informovala unijní exekutiva.
Posílení obrany a společné nákupy
SAFE má posílit obranné schopnosti Evropské unie a pomoci členským státům řešit kritické nedostatky, stejně jako společně nakupovat obranné produkty.
Program poskytne dlouhodobé nízkonákladové půjčky na pomoc členským státům při pořizování naléhavě potřebného vojenského vybavení. Bude otevřen rovněž Ukrajině ve spolupráci alespoň s jednou zemí EU, stejně jako Norsku, Švýcarsku a státům s dohodami o obranném partnerství s EU, včetně Británie.