Polsko a Ukrajina vytvoří společnou operační skupinu pro bezpilotní systémy, v níž budou Ukrajinci školit své polské protějšky v boji proti dronům. Vyplývá to z prohlášení polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze a jeho ukrajinského protějšku Denyse Šmyhala. Ukrajina se už jedenáctým rokem brání ruské vojenské agresi, obě strany v boji hojně využívají právě bezpilotní letouny. Do Polska minulý týden pronikly dvě desítky ruských dronů.
Ukrajinci budou školit Poláky v boji proti dronům
„Chceme těžit z vašich znalostí a dovedností a chceme, aby se na tom mohly podílet polské společnosti, veřejné i soukromé,“ řekl Kosiniak-Kamysz v Kyjevě. „Máme dobrou armádu a chceme čerpat ze zkušeností ukrajinských vojáků,“ prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza polský ministr, jenž informoval o podpisu dohody o spolupráci mezi ministerstvy, která má zahrnovat i získávání dovedností v obsluze dronů.
„Máme jedinečné zkušenosti, o které jsme připraveni se podělit,“ uvedl ukrajinský ministr obrany Šmyhal podle Gazety. Podle Reuters řekl, že ukrajinští vojáci a inženýři budou ve skupině školit své polské protějšky v boji proti dronům. Zároveň podotkl, že pro Ukrajinu je obrana před ruskými vzdušnými útoky klíčovou záležitostí.
Kosiniak-Kamysz je na návštěvě Kyjeva společně s delegací resortu obrany a polských ozbrojených sil. Mluvčí ukrajinské diplomacie Heorhij Tychyj už dříve uvedl, že polská delegace chce od Ukrajinců získat informace o boji s drony. Polské ministerstvo obrany dopředu avizovalo, že ministři budou jednat o vojenské spolupráci, další podpoře pro bránící se Ukrajinu a bezpečnostní situaci v kontextu ruské agrese.
Polsko, které sousedí s Ukrajinou i Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, minulý týden v noci na středu zaznamenalo dvě desítky narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony, přičemž některé z nich sestřelilo. Představitelé Polska, Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla.
Ruské ministerstvo obrany průnik dronů do Polska nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl ani o útok. V sobotu v Polsku znovu preventivně vzlétly bojové letouny v reakci na nové útoky ruských dronů na Ukrajině u hranic s Polskem.