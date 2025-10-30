Nápor únavy fyzicky mění mozek, ukázal výzkum


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK, Nature Neuroscience

Výpadky pozornosti u lidí s nedostatkem spánku souvisejí s vlnami v mozkomíšním moku, zjistily vědkyně z Massachusettského technologického institutu (MIT) v Bostonu. S pomocí snímků mozku odhalily změny, které se projeví, když unavení lidé přestávají vnímat. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature Neuroscience ukázala, že za výpadky pozornosti se skrývá více, než se na první pohled zdá.

Krátkodobé výpadky pozornosti jsou běžným problémem u lidí s nedostatkem spánku. Vědkyně se proto zaměřily na procesy, které se v takové situaci odehrávají v mozku. Skeny orgánu odhalily vlnu mozkomíšního moku, která z něj byla vypuzena okamžitě po poklesu pozornosti a vrátila se asi sekundu po skončení ztráty pozornosti. Takové vlny se obvykle vyskytují v hlubokém spánku a předpokládá se, že pomáhají mozku vyplavit metabolické odpady, které se během dne hromadí.

„V okamžiku, kdy někdo ztratí pozornost, začne tato vlna tekutiny pulzovat,“ uvedla hlavní autorka studie Laura Lewisová. „Nejde jen o to, že vaše neurony nevěnují pozornost okolnímu světu, ale zároveň dochází k velké změně v mozkomíšním moku,“ vysvětlila expertka.

Myasthenia se tváří jako únava, může být ale velmi nebezpečná
Typický příznak mygry je neschopnost udržet otevřené oči

Nedostatek spánku se projevuje ve všech ohledech

Lewisová a její kolegyně Zinong Yangová proces zkoumaly, aby pochopily, jaké druhy selhání pozornosti způsobují to, že ospalý řidič nabourá nebo proč se unavená zvířata stanou snadnější kořistí predátorů.

Není překvapením, že účastníci experimentu podávali mnohem horší výkony, když nebyli dostatečně vyspalí. Unavení reagovali pomaleji nebo vůbec. Ztrátu pozornosti zároveň doprovázely další změny. Výzkumnice uvádějí, že se nevyspalým lidem také snížila dechová frekvence a srdeční tep. Zornice jejich očí se zúžily asi dvanáct sekund předtím, než tekutina opustila mozek, a po výpadku se vrátily do normálu.

I když zůstává ještě mnoho otázek, zdá se, že k výpadkům dochází, když se mozek snaží skloubit normální kognitivní funkce s nezbytnou údržbou, která se obvykle provádí během spánku. „Váš mozek se snaží odpočinout,“ shrnuje Yangová.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

Ekonomický růst ve 3. čtvrtletí meziročně dosáhl 2,7 procenta HDP

před 19 mminutami
Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

Trump označil setkání se Si Ťin-pchingem za „úžasné“. O Tchaj-wanu nemluvili

03:02Aktualizovánopřed 23 mminutami
Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

Do Česka dorazí dalších 125 tisíc vakcín proti žloutence A

10:43Aktualizovánopřed 40 mminutami
Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

Policie dopadla další podezřelé z loupeže v Louvru

08:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

Systém potřebný pro fungování eDokladů je opět dostupný

před 3 hhodinami
Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

Wilders ztratil, nizozemští proevropští liberálové D66 ve volbách posílili

před 3 hhodinami
Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

Trump nařídil Pentagonu okamžitě obnovit testy amerických jaderných zbraní

03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Čeští vědci získali granty za desítky milionů korun

Tři vynikající vědci, kteří patří ke světovým špičkám ve svých oborech, pětice expertů a jedna expertka dostali z rukou předsedy Akademie věd Radomíra Pánka prestižní ocenění Praemium Academiae 2025 a prémii Lumina quaeruntur. Každá z udělovaných cen má podle Pánka jinou cílovou skupinu vědců v různých fázích kariéry, ale spojuje je to, že představují nejprestižnější formu podpory, kterou Akademie věd uděluje.
před 1 hhodinou

Nápor únavy fyzicky mění mozek, ukázal výzkum

Výpadky pozornosti u lidí s nedostatkem spánku souvisejí s vlnami v mozkomíšním moku, zjistily vědkyně z Massachusettského technologického institutu (MIT) v Bostonu. S pomocí snímků mozku odhalily změny, které se projeví, když unavení lidé přestávají vnímat. Studie zveřejněná v odborném časopise Nature Neuroscience ukázala, že za výpadky pozornosti se skrývá více, než se na první pohled zdá.
před 1 hhodinou

NASA otestovala nadzvukový letoun. Sonický třesk by měl umět potlačit

Americká NASA oživuje myšlenku nadzvukového cestování. Její experimentální letoun X-59 má mít oproti dosavadním pokusům zásadní výhodu – díky konstrukci má být sonický třesk v podstatě neslyšitelný. První testovací let proběhl podle NASA dobře, nicméně zatím letoun nezkoušel přejít na nadzvukovou rychlost. Stroj by měl mít cestovní rychlost skoro patnáct set kilometrů v hodině ve výšce necelých sedmnácti kilometrů – to je zhruba o šedesát procent rychleji a o dost výš, než létají typická dopravní letadla.
před 12 hhodinami

Z náklaďáku v USA utekly laboratorní opice. Mohou být infekční, varuje šerif

Skupina potenciálně nemocných laboratorních opic uprchla po dopravní nehodě na hlavní mezistátní dálnici v Mississippi. Místní policie upozornila, že ani po 24 hodinách se je nepodařilo všechny chytit. Dle výzkumného centra, které primáty poskytuje, uprchlí jedinci nakažliví nejsou. Transport laboratorních zvířat je rizikovou částí výzkumu, nemocná zvířata zatím nikdy nezpůsobila velkou epidemii, ale k drobnějším incidentům došlo.
před 19 hhodinami

Potkani zdatně loví netopýry. I přímo ze vzduchu, odhalily kamery

Potkani nejsou považováni za vrcholové predátory, spíše za lovce odpadků. Ve skutečnosti ale ovládají triky, které by jim mohly závidět i mnohem slavnější šelmy. Prokazuje to i nový výzkum německých přírodovědců.
před 21 hhodinami

Vědci vyvinuli slibnou univerzální vakcínu proti ptačí chřipce

Že jednou přijde nějaká další pandemie, je téměř jisté. Dle epidemiologů představují největší riziko jednak koronaviry podobné covidu-19 a virům SARS nebo MERS, ale také chřipka. Konkrétně ptačí chřipka, která má poměrně vysokou smrtnost a vysokou úmrtnost, ale zatím se jí nepodařilo přeskočit na člověka. Virus se rychle mění, takže bránit se mu vakcínou není snadné. Evropští vědci ale zjistili, jak na tento problém vyzrát.
před 22 hhodinami

Extrémní kvůli klimatické změně. Melissu posílilo nebývale teplé moře

Hurikán Melissa, který prochází Karibikem, má extrémní vlastnosti. Protože odebírá energii z výjimečně teplé mořské vody, má rekordní sílu i rychlost větru. To může mít na karibských ostrovech ničivé dopady.
včera v 10:50

V Dillí se snaží o umělý déšť, který by ulevil od smogu

Úřady v Dillí v úterý podnikly experiment, při kterém se nad městem, jehož obyvatele dusí smog, pokusily uměle vyvolat déšť. Letadlo v mracích nad některými čtvrtěmi indické metropole rozptýlilo chemikálie, které mají kromě deště pročistit ovzduší.
včera v 10:01
Načítání...