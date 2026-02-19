Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Více než sedm set představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Vyslovili proto podporu tuzemským kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je „nepřehlédnutelná“.

„Vývoj na Slovensku ukazuje, že v situaci, když je koaliční většina existenčně závislá na menším partnerovi, bývá politická vůle korigovat jeho destrukční kroky výrazně oslabena. Resorty kultury v Česku i na Slovensku spravují strany s rétorikou krajní pravice,“ píše se v dokumentu, který podepsali například herec Martin Huba, herečky Zuzana Kronerová a Emília Vášáryová nebo režisér Peter Bebjak.

Autoři dopisu uvedli, že Klempíř po lednové schůzce se slovenskou kolegyní Martinou Šimkovičovou (za Slovenskou národní stranu) potvrdil, že je připraven inspirovat se tamními metodami řízení.

Na koho donášel Klempíř? Reportéři ČT řešili dosud neznámé příběhy z archivu StB
Oto Klempíř (Motoristé)

Veřejnoprávní média

Klempíř dříve řekl, že s Šimkovičovou diskutoval také o chystané změně ve financování veřejnoprávních médií v tuzemsku. Nová česká vláda plánuje zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet. Bratislava podobný krok schválila za předchozí vlády v roce 2022. Nynější kabinet slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) prosadil například nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu.

Ze státního rozpočtu se veřejnoprávní média platí ve většině zemí Evropské unie.

Slovenskou televizi a rozhlas povede Flašíková
Budova Slovenského rozhlasu

„Slovenská kulturní obec za poslední dva roky zažila ovládnutí veřejnoprávních médií a jejich podřízení politické moci, likvidaci mechanismů podpory umění a kultury, rozvrat institucí, prohloubení alarmující sociální situace v sektoru a otevřené útoky na jednotlivce i celé skupiny lidí,“ vyjmenovali autoři dopisu.

Kulturní obec v Česku dle autorů dopisu najde vlastní způsoby a mechanismy obrany, nabídli ale solidaritu a připravenost pomoci, pokud bude tuzemská kultura potřebovat podporu.

Z RTVS je STVR, slovenská opozice se obrací na soud
Ilustrační foto

Výběr redakce

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

Maďarsko zvažuje i zastavení vývozu elektřiny a plynu na Ukrajinu

12:32Aktualizovánopřed 25 mminutami
Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

před 30 mminutami
V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

15:19Aktualizovánopřed 41 mminutami
Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

05:28Aktualizovánopřed 57 mminutami
Britská policie zadržela exprince Andrewa

Britská policie zadržela exprince Andrewa

11:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

Tvůrci filmu Sbormistr kvůli sporu změní jméno hlavní postavy

před 2 hhodinami
Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

Nové Mexiko vyšetřuje tvrzení o dívkách z ciziny pohřbených u Epsteinova ranče

před 2 hhodinami
Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

Dva cizinci chtěli koupit v Gruzii uran a radioaktivní izotop

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zástupci slovenské kultury varovali, že Česko se může vydat slovenskou cestou

Více než sedm set představitelů slovenské kultury, včetně herců a režisérů, vyjádřilo obavy z příštích kroků českého ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy). Vyslovili proto podporu tuzemským kolegům v obraně před případnými mocenskými útoky. V otevřeném dopise vyslovili názor, že podobnost současné situace v Česku s tou slovenskou je „nepřehlédnutelná“.
před 30 mminutami

V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka u dalších uhynulých ptáků

Veterináři potvrdili ptačí chřipku u dalších ptáků uhynulých v pražské zoo. V zahradě dosud uhynulo ve dvou zasažených expozicích přes třicet zvířat, ptačí chřipka se zatím potvrdila u deseti z nich. Do jiných expozic ptáků se nemoc podle veterinářů nešíří. Zoo Praha ke konci loňského roku chovala 265 druhů ptáků, celkem šlo o sedmnáct set jedinců.
15:19Aktualizovánopřed 41 mminutami

O nový typ partnerství je výrazně vyšší zájem než o to registrované

Nový typ svazku, takzvané partnerství, uzavřelo loni přes sedmnáct set stejnopohlavních párů. Institut partnerství nahradil starší registrované partnerství, které se těšilo několikanásobně menšímu zájmu – mezi lety 2016 a 2024 do něj každoročně vstoupilo jen přibližně 300 až 400 párů, sdělil České televizi mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Ve srovnání se starším typem svazku nyní získávají partneři širší práva v oblastech společného jmění, dědictví, vdoveckých nebo vdovských důchodů, ale také třeba při osvojení dětí.
před 55 mminutami

Pavel v pondělí jmenuje Červeného ministrem. Na setkání řešili ochranu přírody

Kandidát na ministra životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nechtěl konkretizovat témata schůzky s prezidentem Petrem Pavlem, jednání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl. Hrad odpoledne uvedl, že hlava státu s kandidátem řešila přístup Česka k ochraně přírody, vody a půdy i tematiku klimatické změny. Pavel Červeného v pondělí jmenuje ministrem. Nepojí se s ním kontroverze jako s poslancem Filipem Turkem (za Motoristy), dodal dříve prezident.
05:28Aktualizovánopřed 57 mminutami

Národní parky čelí škrtům a propouštění

Kvůli škrtům v rozpočtu ministerstva životního prostředí se mají národním parkům snížit finance na provoz a mají propouštět. Správa Krkonošského národního parku potvrdila, že obdržela dopis od resortu jako svého zřizovatele s informací, že ministerstvo financí správě navrhlo snížit počet pracovních míst o čtrnáct. Podobné zprávy dostaly podle Deníku N i na Šumavě a v Českém Švýcarsku. Kvůli škrtům už někde počítají s čerpáním rezervních fondů.
před 1 hhodinou

Exministr Vlček byl napodruhé zvolen šéfem sněmovního správního výboru

Místopředseda opozičního hnutí STAN a exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se pravděpodobně stane novým předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vlček dostal ve čtvrtek ve druhém kole tajných voleb hlasy sedmnácti z devatenácti přítomných členů výboru. Vlček nahradí v čele výboru stranického kolegu Jana Papajanovského, pokud výsledek volby v březnu potvrdí i sněmovna jako celek. Do čela bezpečnostního výboru míří bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
před 1 hhodinou

Trump pochválil Macinku za střet s Clintonovou

Americký prezident Donald Trump pochválil českého ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé) za jeho střet s bývalou ministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Macinka podle šéfa Bílého domu v panelové debatě odvedl skvělou práci. Trump to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social, kde rovněž zveřejnil záznam části debaty. Trump Clintonovou dlouhodobě kritizuje.
11:20Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Na jihu Česka má vydatně sněžit, pak se prudce oteplí

Zimní počasí vydrží v tuzemsku do nadcházejícího víkendu. Na jihu Čech a části jižní Moravy může od čtvrtečního večera do pátečního rána napadnout až dvanáct centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě. Poté se ale výrazně oteplí, v neděli může být až dvanáct stupňů Celsia. Od soboty bude zataženo, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
07:53Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...