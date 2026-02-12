Hosté Událostí, komentářů debatovali o financování veřejnoprávních médií

„Změny ve financování veřejnoprávních médií a zrušení koncesionářských poplatků není běžná politická agenda, to je vážný zásah do fungování jednoho z pilířů svobodné společnosti,“ uvedl Martin Baxa (ODS) v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou. „(Financování veřejnoprávních médií) ze státního rozpočtu je věc, kterou vidíme na Slovensku, vidíme, že to tam nějak funguje, vidíme ale, že to funguje v dalších mnoha státech,“ sdělil Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD) s tím, že v rámci vládní koalice probíhají diskuse o „nejrůznějších variantách“.
Svůj pohled připojil také herec Hynek Čermák. „Nezávislost České televize nebo Českého rozhlasu je o tom, že si to platíme my voliči, že tedy my rozhodujeme, dáváme jim ty peníze a za to dostáváme nezávislou žurnalistiku,“ řekl. Tím, jestli by změna financování veřejnoprávních médií ovlivnila i uměleckou tvorbu, si není jistý. „Každopádně by se mohlo stát, že by se ta umělecká tvorba začala řídit třeba trhem, což si myslím, že by byl asi největší průšvih pro kulturu,“ upozornil.
Hosté hovořili také o vzájemných výzvách k jednání a vzkazech mezi uměleckou scénou a ministrem kultury Oto Klempířem (za Motoristy). Diskusi se šéfem resortu chtěli vést umělci v pondělí, na veřejnou debatu ministra pozvala pětice jejich zástupců v čelem s Čermákem a Jitkou Čvančarovou. Umělci se obávají, aby se v Česku neopakoval scénář Slovenska, kdy tamní divadla propouští zaměstnance, kteří nesouhlasí s kroky vlády.
Ministr Klempíř byl od 19. ledna, kdy koalice ohlásila záměr změnit financování veřejnoprávních médií, do vysílání ČT24 opakovaně zván, pozvání ale nepřijal, a to ani do středečních Událostí, komentářů.