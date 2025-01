Lidé v paleolitu se neživili paleo dietou. Jedli třeba stulíky

Výzkum je v rozporu s názorem, že potrava starověkých lidí byla založena především na živočišných bílkovinách, jak naznačují právě paleo diety. Mnoho z nich je založeno na interpretaci zvířecích kostí nalezených v archeologických nalezištích, jenže to ukazuje, že autoři těchto diet padli do pasti, kterou se archeologové učí rozeznat hned během prvních let studia.

Silným důkazem, že právě rostlinná strava byla základem prajídelníčku, jsou nalezené nástroje. Je jich tak velké množství, že to potvrzuje jejich masové využívání, a tedy i to, jak zásadní část potravy tehdejších lidí rostliny tvořily. Výzkum nevylučuje, že by pravěcí lidé maso jedli, ani to, že bylo důležité. Pouze upozorňuje, že nebylo tak dominantní, jak se domnívají zastánci paleo diet.

„Tento objev podtrhuje význam rostlinné potravy ve vývoji našich předků,“ uvedli autoři výzkumu. „Nyní chápeme, že ranní hominidé celoročně sbírali širokou škálu rostlin, které zpracovávali pomocí nástrojů vyrobených z čediče. Tento objev otevírá novou kapitolu ve studiu stravy raných lidí a jejich hlubokého vztahu k rostlinné potravě.“

Výsledky také nabízejí nový pohled na sociální a kognitivní chování raných lidí. Používání nástrojů ke zpracování rostlin naznačuje vysokou úroveň spolupráce a sociální struktury. Jejich schopnost využívat rozmanité zdroje z vodního i suchozemského prostředí zase ukazuje na hlubokou znalost okolí, podobně jako u dnešních moderních lidí.