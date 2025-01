Amazonka ze Sárrétudvari-Hízóföld. Archeologové objevili výjimečný hrob

Když se ve středověkém ženském hrobě najdou zbraně, je to vždy výjimečné. Existence těchto „amazonek“, které porušovaly společenské normy, vyvolává spousty otázek jak o jejich identitě, tak o tom, jak dobře moderní věda zná jejich dobu. To se týká i nového objevu.

A právě lukostřelecké vybavení bylo i v hrobě SH-63. Byl sice poměrně chudý, ale zato jeho složení bylo podle maďarských archeologů jedinečné. „Mužské pohřby často obsahovaly funkční předměty, jako jsou jednoduché šperky, například pětihranné prsteny do vlasů a náramky, součásti oděvů, jako jsou přezky na opasek a nástroje, tedy soupravy na rozdělávání ohně a nože. K jejich nejvýraznějším hrobovým předmětům patřily zbraně, obvykle lukostřelecké vybavení, v té době typicky šavle a sekery,“ popisují badatelé.

„Ženské pohřby naproti tomu častěji obsahovaly šperky, hlavně kroužky do vlasů, pletené ozdoby, korálkové náhrdelníky, náramky a prsteny, ale i oděvní součásti, jako jsou knoflíky,“ doplňují.

Jenže u výše popsané „amazonky“ vypadalo její vybavení na poslední cestu podstatně jinak.

Záhadná žena SH-63

Typicky ženský byl stříbrný pětihranný kroužek do vlasů, tři zvoncové knoflíky, kamenné a skleněné korálky. Ale pak v hrobě ležely i mužské artefakty: hrot šípu, železné části toulce a parohová destička do luku. To by naznačovalo, že šlo o ženu, která vedla, přinejmenším někdy, spíše mužský život. Vědci jsou ale v tomto „rozsudku“ raději opatrní, v minulosti se totiž archeologové už několikrát spálili.

Pouhý nález zbraní v ženském pohřebišti totiž neznamená, že se automaticky jedná o bojovnici. Dřívější studie někdy spěchaly se závěry, aniž by nejprve provedly pečlivou analýzu ostatků. Ta zahrnuje použití morfologických i genetických testů, aby se nejprve určilo, jestli je pohřbený člověk opravdu žena. Jestli byla daná osoba opravdu válečníkem, se dá poznat z mnoha znaků: tato skupina se totiž lišila svým způsobem života od jiných lidí.